Wiem jak ważne jest dla wielu z Was "Wzgórze psów". Dla mnie to chyba najważniejsza książka (…). Obwieszczając serial "Informacja zwrotna" napomknąłem Wam, że nie jest to moje ostatnie słowo w Netflix. No i nie jest. Z wielką radością chciałem Wam powiedzieć, że serial na podstawie "Wzgórza psów" powstanie w serwisie Netflix" - napisał Jakub Żulczyk na Facebooku.

"Wzgórze psów" Netflixa. Twórcy

Żulczyk poinformował również, że napisał scenariusz wespół z Piotrem Domalewskim ("Cicha noc", "Hiacynt"), który wyreżyseruje serial.

Producentką kreatywną będzie natomiast Izabela Łopuch ("Ślepnąc od świateł", "Warszawianka").

"Wzgórze psów" Żulczyka. Książka

"Wzgórze psów" to mroczny thriller, którego akcja dzieje się w niewielkim mieście, w zamkniętej hermetycznie społeczności. "Prowincja Polski jako miejsce, gdzie schowana jest pewna metafizyczna prawda o polskim losie. Jaka w rzeczywistości jest pamięć o krzywdzie? Czy karę za zło można karać innym złem? Gdzie jest granica moralnej racji w wymierzaniu sprawiedliwości? Co kryje się pod powierzchnią?" - tak opisuje ją wydawca.

Książka liczy aż 864 strony, w związku z czym decyzja o realizacji serialu, nie pojedynczego filmu, wydaje się ze wszech miar słuszna.