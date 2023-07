Reklama

Do tej pory przeniesienia profilu można było dokonać wyłącznie na nowym koncie. Teraz będzie można dołączyć profil do konta już istniejącego.

Jak przenieść profil?

Reklama

Po zalogowaniu na stronie głównej Netflixa należy kliknąć na ikonę profilu, a następnie w ustawieniach konta przejść do opcji "Przenieś profil". Potem wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dotąd w celu przeniesienia profilu trzeba było zakładać nowe konto. Teraz pojawiła się opcja "Istniejące konto". Po jej wybraniu należy się zalogować na istniejący profil i zakończyć transfer.

Co daje przeniesienie profilu?

Użytkownik nie traci swojej historii i zachowuje spersonalizowane rekomendacje, osobistą listę czy zapisane gry.

Zmiany we współdzieleniu konta

Po zapowiadanych zmianach we współdzieleniu konta do pakietu Standard można legalnie dodać jednego użytkownika spoza gospodarstwa domowego, natomiast do pakietu Premium - dwóch. Jedna osoba ekstra to koszt 9,99 zł.