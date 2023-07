Reklama

W ramach celebrowania obchodów 100-lecia wytwórni widzowie będą mogli zobaczyć przygody sprzed lat kultowych postaci, takich jak Myszka Miki i Minnie, Kaczor Donald, Goofy, Pluto, Chip i Dale, oraz pierwszej gwiazdy studia, Królika Oswalda.

Pakiet filmów

W pakiecie filmów krótkometrażowych znajdą się zarówno popularne klasyki, jak i nieco mniej znane tytuły, powstałe w pierwszych latach działalności wytwórni. Zobaczymy między innymi dwa tytuły z 1927 roku: „Kłopoty z tramwajem” i „Na mokro” z udziałem Królika Oswalda, ale także klasyczne produkcje z kolekcji „Silly Symphony”, takie jak „Taniec szkieletów”, „Syrenki”, „Wynken, Blynken i Nod” oraz „Ahoj żeglarze” z 1956 roku z przygodami Kaczora Donalda i jego wiewiórczych rywali. Nie zabraknie też szerokiej gamy filmów z pozostałymi, ukochanymi postaciami Disneya.

Proces renowacji

Procesem renowacji zajmował się zespół Walt Disney Studios Restoration and Preservation pod kierownictwem Kevina Schaeffera, we współpracy z kreatywnymi doradcami z Walt Disney Animation Studios. W skład drugiej grupy wchodzili: Dorothy McKim, producentka projektów specjalnych i animacji 2D, Mike Giaimo (scenograf znany m.in. z pracy przy „Krainie Lodu” i „Życzeniu”), sprawujący nadzór kolorystyczny nad filmami, oraz legenda animacji – Eric Goldberg (który kierował animacją w „Aladynie” i wyreżyserował „Pocahontas” oraz dwa odcinki „Fantazji 2000”). Ten sam zespół niedawno odrestaurował „Kopciuszka”, a obecnie pracuje nad renowacją „Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków”.

PREMIERY 7 LIPCA

AKWAMANIA (1961)

Goofy jako zapalony narciarz wodny postanawia nauczyć swojego syna tej trudnej, lecz pięknej dyscypliny. Przypadek sprawia, że Goofy startuje w najprawdziwszym, mistrzowskim wyścigu, który powiedzie go niecodzienną trasą m.in. na spotkanie z ośmiornicą oraz… po zwycięstwo.

BARDZO CZYSTY KOT (1946)

Myszka Minnie postanawia wykąpać swojego ukochanego kota Figaro. Po kąpieli z bąbelkami, spryskaniu perfumami i ozdobieniu kokardą puszysty czworonóg spotyka grupę ulicznych kotów, które nie mają wobec niego przyjaznych zamiarów… Przerażony Figaro zwycięsko wychodzi z potyczki, za co Minnie „nagradza” go kolejną kąpielą.

NA BUDOWIE (1933)

Miki obsługuje koparkę parową na ruchliwym placu budowy, gdzie Minnie sprzedaje obiady, a flirciarz Pete jest brygadzistą. Kiedy Pete w swoich zalotach przekracza granicę, Miki rusza Minnie na ratunek, co prowadzi do pościgu przez stalową konstrukcję budynku i emocjonującego zakończenia.

FIGARO I FRANKIE (1947)

Figaro, kotek Myszki Minnie, próbuje uciąć sobie drzemkę, ale kanarek Frankie ciągle śpiewa. Dochodzi do sprzeczki, podczas której przewraca się klatka Frankiego. Minnie sądzi, że Figaro zjadł Frankiego, ale ptaszek po prostu uciekł. Koniec końców Figaro ratuje Frankiego przed psem sąsiadów, a domowy spokój zostaje przywrócony.

TRENING GOOFY’EGO (1949)

Goofy, starając się zdobyć sprawność fizyczną, korzysta z płyty instruktażowej i sprzętu gimnastycznego, takiego jak sztanga, drążek do podciągania i ekspander. W rezultacie niszczy podłogę, miota się po pokoju, po czym wypada przez okno i z satysfakcją ląduje tuż za kartonową sylwetką muskularnego osiłka, którym chciał zostać.

TANIEC SZKIELETÓW (1929)

Wesoły kwartet cmentarnych szkieletów wychodzi z grobów, by bawić się i przetańczyć całą noc w tej upiornej animacji z serii „Silly Symphony” do makabrycznej muzyki Edvarda Griega (w adaptacji Carla Stallinga). Pomysłowa animacja Uba Iwerksa wykorzystuje wiele cmentarnych gagów z udziałem zwierząt i kościstego ksylofonu.

PREMIERY 11 SIERPNIA

IGRZYSKA W ZAGRODZIE (1932)

Miki i Pete stają do walki w różnych dyscyplinach sportowych (bieg, wiosłowanie, skok w dal i szalony wyścig rowerowy), a wszyscy mieszkańcy podwórza (w tym Minnie i Koń Horacy) przybyli, by im kibicować. Pete ucieka się do oszustwa, ale ostatecznie zwycięzcą okazuje się Miki.

KUZYN KACZORA DONALDA (1939)

Do Kaczora Donalda przyjeżdża z wizytą żarłoczny kuzyn Gąsior Gus, który niemalże wygryza swojego gospodarza z domu. Kiedy bezpośrednie metody pozbycia się wiecznie głodnego lokatora zawodzą, Donald ucieka się do desperackich środków, by go przegonić.

SIOSTRZEŃCY DONALDA (1938)

Donald stara się wypróbować psychologię dziecięcą (za pomocą książki „Nowoczesne metody szkolenia dzieci”), gdy odwiedzają go trzej siostrzeńcy – Hyzio, Dyzio i Zyzio – którzy uwielbiają robić psoty i płatać figle swojemu cierpiącemu wujkowi Donaldowi. Książka nie ma większego wpływu na kłopotliwe trio, które sieje spustoszenie w domu Donalda.

LATAJĄCY GRUCHOT (1943)

Kaczor Donald kupuje używany samolot od przebiegłego Sępa Bena, który podstępem zmusza Kaczora do uznania go za beneficjenta ubezpieczenia w razie wypadku. Ben następnie podpuszcza Donalda do nieprzemyślanego lotu, próbując doprowadzić do katastrofy samolotu, aby zgarnąć fortunę na nieszczęściu Kaczora.

GOOFY I WILBUR (1939)

W tym pomysłowym filmie krótkometrażowym, który zapoczątkował serię kreskówek o Goofym, nasz bohater współpracuje ze swoim przyjacielem konikiem polnym Wilburem, by zwabić ryby do sieci. Goofy nie zdaje sobie sprawy z tego, że Wilbur jest w niebezpieczeństwie i kiedy jest już niemal za późno, wkracza do akcji, by stawić czoła głodnej żabie i uratować przyjaciela przed strasznym losem.

NA SPACERKU (1934)

Miki prowadzi walec parowy, gdy obok pojawiają się jego rozbrykani siostrzeńcy bliźniacy, Mordek i Ferdek, w towarzystwie Minnie. Podczas gdy Miki podrywa Minnie, bliźniaki przejmują maszynę i ruszają ku katastrofie, a Miki rusza w szaloną pogoń, depcząc im po piętach. Ostatecznie to Miki zaczyna być ścigany przez chłopców, co prowadzi do pełnego chaosu, ale szczęśliwego zakończenia.

PREMIERY OD 5 DO 8 WRZEŚNIA

NA MOKRO (1927)

Oswald udaje, że jest ratownikiem na plaży, żeby zaimponować Fanny Cottontail. Fanny popada w tarapaty, kąpiąc się w morzu, i zaczyna tonąć. Czy Oswald zdoła ją w porę uratować?

KŁOPOTY Z TRAMWAJEM (1927)

Konduktor wózka Oswald zostaje zatrzymany na torach przez krowę, która nie chce się ruszyć. Następnie mierzy się ze stromym wzniesieniem, z którym wózek ma problemy. Kiedy w końcu udaje mu się pokonać wzgórze, wózek dziko przyspiesza, wymykając się spod kontroli. Czy szczęśliwa królicza łapka Oswalda może go uratować?

KŁOPOTY Z KOŚCIĄ (1940)

W pierwszym oficjalnym odcinku serii z psem Pluto nasz dzielny bohater musi uciekać po tym, jak ukradł kość buldogowi Butchowi, i znajduje schronienie w sali luster w wesołym miasteczku. Jego początkowy strach przed zniekształconymi odbiciami przeradza się w pełną zabawy przygodę, podczas której wykorzystuje lustra, by pokonać Butcha.

SYRENKI (1938)

Do stworzenia tej podwodnej animacji z serii „Silly Symphony” Walt Disney zaprosił dawnych kolegów, Hugh Harmana i Rudy'ego Isinga. Fale oceanu tworzą syreniątka, które udają się na podwodny plac zabaw na dnie oceanu, gdzie mają do czynienia z gromadą koników morskich, rozgwiazd i innych morskich stworzeń, a następnie znikają na powierzchni, z której przybyły.

KANGUR MYSZKI MIKI (1935)

Miki i Pluto ruszają do akcji, gdy przyjaciel z Australii przysyła im boksującą kangurzycę i jej kangurzątko. Pluto początkowo się wścieka, gdy goście niszczą jego nową budę i zjadają jego jedzenie, ale Miki cieszy się z możliwości posiadania partnera do boksowania. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, gdy stają się niezwykłą, powiększoną rodziną.

ROZBRYKANY PIES PLUTO (1934)

Pluto próbuje pomóc Mikiemu w wiosennych porządkach i zbieraniu liści, ale wraz z nadejściem wichury, szałem nieszczelnego węża i inwazją much dzień zamienia się w chaos. Pluto pakuje się w kłopoty przez rolkę lepu na muchy, co prowadzi do paru niezapomnianych scen.

PLUTO JUNIOR (1942)

Pluto i Pluto Junior rozkoszują się leniwą popołudniową drzemką, kiedy figlarny szczeniak wplątuje się w różne perypetie z piłką, balonem, robakiem, ptakiem i sznurem na pranie. Pluto ratuje synka z niebezpiecznej sytuacji, przez co sam zawisa nad ziemią, ale udaje mu się wylądować z pluskiem.

TANIEC W STODOLE (1929)

Myszka Minnie musi wybierać między dwoma partnerami do tańca, podczas gdy niezdarny Miki rywalizuje z bardziej doświadczonym Pete'em o jej miłe towarzystwo. Miki używa balonów, by lżej stąpać, ale zostaje na tym przyłapany i jego plan kończy się fiaskiem.

PREMIERY 6 PAŹDZIERNIKA

NA CAMPINGU (1934)

Miki, Minnie, Krowa Klarabella i Koń Horacy udają się na kemping, gdzie cieszą się wspaniałą przyrodą aż do momentu, gdy pojawienie się samotnego komara przeradza się w atak armii gryzących owadów. Uczestnicy kempingu kontratakują, wykonując kilka pomysłowych ruchów.

AHOJ ŻEGLARZE (1956)

Głodne wiewiórki Chip i Dale nie mają już prawie co jeść, gdy spostrzegają na środku jeziora drzewo pełne żołędzi, które należy do Kaczora Donalda. Zaradna para podkrada Donaldowi statek z butelki i płynie tam, ale nie obejdzie się bez interwencji Donalda. Jednak wiewiórki i tak go przechytrzają i to one są na koniec górą.

FIDDLING AROUND (1930)

W tym solowym wirtuozerskim koncercie skrzypcowym Myszka Miki prezentuje szeroki wachlarz ekspresji i emocji (a nawet nosi długie włosy). Podczas wykonywania kilku utworów, w tym „Tańców węgierskich” i uwertury z „Wilhelma Tella”, musi zmierzyć się z niewidoczną publicznością i krzykaczem. Film ten, znany również jako „Just Mickey”, wyreżyserował sam Walt Disney.

TAPECIARZ (1948)

Kaczor Donald wsadza kij w mrowisko, gdy wplątuje się w konflikt z pszczołą, która próbuje zapylić jego kwiatową tapetę. Kiedy Donaldowi udaje się schwytać pszczołę za pomocą kleju do tapet, dochodzi między nimi do walki. Cały plan kończy się fiaskiem, gdy pszczole udaje się uciec i zmobilizować do pomocy w zemście cały rój swoich pszczelich przyjaciół.

STARY KACZOR MACDONALD (1941)

Kaczor Donald wpada w rytm obowiązków na farmie, takich jak karmienie zwierząt i dojenie krowy Klementyny, ale odkrywa, że jest pewien problem z mlekiem, gdy uporczywa mucha zakłóca jego plany i doprowadza go do szału.

GDY KOTA NIE MA (1929)

Kiedy Kota Toma nie ma w domu, Miki, Minnie i grupa psotnych myszek przejmują jego mieszkanie i zabawiają się, korzystając z różnych muzycznych uciech. Miki i Minnie tańczą, skacząc po klawiszach pianina, używają krążka sera szwajcarskiego jako taśmy do pianina i znajdują nowy, pomysłowy sposób na odtwarzanie płyt gramofonowych.

WYNKEN, BLYNKEN I NOD (1938)

Ta wspaniała animacja z serii „Silly Symphony” to utrzymana w konwencji fantastycznego snu opowieść o trojgu dzieci, które w drewnianej łódce udają się w podróż na księżyc. Po drodze łowią gwiazdy i łapią w sieć kometę, która przeciąga ich przez nocne niebo. Kiedy zrywa się burza, na promieniu księżyca ześlizgują się z powrotem na ziemię i wracają do kołyski jak śpiochy.