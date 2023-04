Polityczne intrygi, zdemoralizowana władza, rosnące w siłę media, małżeńskie dramaty, a to wszystko ubarwione klimatem lat 70. – to właśnie "Gaslit" w pełni. Serial twórców „Mr. Robot” skupia się na postaci Marthy Mitchell (Julia Roberts) - celebrytki i żony szefa kampanii wyborczej Nixona, Johna Mitchella (w tej roli Sean Penn, którego charakteryzacja trwała codziennie 3 i pół godziny!).

Reklama

Kobieca perspektywa afery

Podczas kampanii reelekcyjnej prezydenta, Martha często występuje gościnnie w programach informacyjnych i rozrywkowych, a dodatkowo zdobi okładki najważniejszych magazynów w kraju. Widzowie cenią jej impulsywne i niecenzurowane wypowiedzi. Kiedy dochodzi do wycieku taśm Watergate, bohaterka nie zamierza milczeć, mimo że wszyscy wokół chcą ją uciszyć. Od tego momentu jej historia nabiera rozpędu, a wybory, których dokona, postawią na szali nie tylko jej reputację, ale również małżeństwo.

Reklama

Serial będący jednocześnie politycznym thrillerem i absorbującym dramatem o konflikcie w związku, skupia się na niepokazywanej dotąd kobiecej perspektywie afery, która zmieniła polityczny system Ameryki. To wtedy nastąpił znaczny spadek zaufania do urzędu prezydenta i do amerykańskiego rządu, a media w następnych latach znacznie odważniej zaczęły śledzić poczynania tamtejszych polityków. Martha Mitchell była pierwszą osobą, która doprowadziła do ujawnienia tego skandalu. Pełne humoru i mrocznych intryg "Gaslit" urzeka widzów, niezależnie od tego, ile wiedzą na temat Watergate.

Historia jest pisana przez zwycięzców oraz bohaterów. Ta historia jest o przegranych, co myślę, że czyni ją znacznie bardziej interesującą – mówi twórca i scenarzysta serialu, Robbie Pickering.

Wszyscy myślimy, że historia Watergate została opowiedziana już na wszelki możliwy sposób, jest jednak jeszcze tak dużo interesujących faktów, których nie znamy. W szczególności te o Marcie Mitchell. Jej historia to poruszająca tragedia o kobiecie, która została zmarginalizowana i zignorowana, a jej życie legło w gruzach, ponieważ poznała prawdę i starała się, żeby ludzie również o niej się dowiedzieli – dodaje reżyser Matt Ross.

Obsada, twórcy i bonus

Twórcą nominowanego do czterech Emmy "Gaslit" jest Robbie Pickering ("Mr. Robot", "Homecoming"), natomiast wszystkie odcinki wyreżyserował Matt Ross ("Captain Fantastic"). W rolach głównych wystąpili laureaci Oscarów – Julia Roberts i Sean Penn, a partnerują im m.in. Dan Stevens ("Downton Abbey", "Legion"), Betty Gilpin ("Polowanie", "Glow") i Shea Whigham ("Zakazane imperium", "Prawnik z Lincolna"). Serial jest oparty na popularnym amerykańskim podcaście "Slow Burn".

Na widzów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o Watergate czeka również dokument "Watergate. Wielki skandal w Białym Domu", który będzie mieć premierę tego samego dnia w CANAL+ online i w CANAL+ Premium.