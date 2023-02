Disney+ stracił na całym świecie 2,4 mln subskrybentów - podają Wirtualnemedia.pl

Spadki Disney+

Przede wszystkim należy pamiętać, że takie rynki jak USA czy Kanada, już w tym momencie mają duży poziom penetracji usług SVOD, zatem możliwość dalszego dynamicznego wzrostu liczby subskrybentów jest ograniczona - mówił portalowi Wirtualnemedia.pl Sergiusz Geller, head of video w agencji Havas Media Group.

Konkurując ze streamingowymi gigantami Disney musiał udostępnić większość swojej biblioteki, by zaistnieć na kolejnych rynkach. To skumulowało wzrosty w 2021 roku, jednak po stabilizacji światowej i braku kolejnych terytoriów sytuacja finansowa zaczęła się stabilizować. To nie jest finansowy spadek, a jedynie wyrównanie i pewien constans rynku, który bez kolejnych terytorialnych akwizycji zaczyna pokazywać w dolarach, jaka jest lojalność i preferencja użytkownika - oceniła Justyna Troszczyńska.