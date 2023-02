Reklama

Komedie romantyczne to oczywisty wybór na walentynkowy wieczór. Jeśli właśnie takich produkcji szukacie, to na Disney+ znajdziecie bogatą bibliotekę tytułów. Można postawić na jeden szczególny film lub urządzić romantyczny maraton.

Żyli długo i szczęśliwie!

"Pretty Woman" to chyba jeden z najbardziej znanych klasyków romantycznego kina. Jeśli jeszcze nie widzieliście tej kultowej produkcji z Julią Roberts i Richardem Gere’em w rolach głównych, to dobry moment, żeby nadrobić zaległości.

O tym, że na wielkie uczucie można natrafić w niespodziewanych okolicznościach, dowiecie się również z filmu "Wyznania zakupoholiczki". A może postawicie na wieczór z Sandrą Bullock? Możecie ją oglądać w filmach "Narzeczony mimo woli" oraz "Ja cię kocham, a ty śpisz".

Happy end?

Historie miłosne to nie tylko bajkowe zakończenia. Na Disney+ znajdziecie między innymi głośną adaptację sztuki Szekspira, czyli "Romea i Julię" z Leonardo DiCaprio i Claire Danes w rolach głównych. Pozostając przy historii kochanków z Werony, warto sięgnąć po nowszą produkcję – "Rosaline". W tej komedii historia kręci się wokół kuzynki Julii, która również była zakochana w Romeo.

Miłosne i romantyczne wątki są tematem wielu seriali. "High Fidelity", “Jess i Chłopaki” czy "Zakłamanie" to idealne propozycje na walentynkowy – i nie tylko – maraton!

W rodzinie siła

Więź rodzinna to jedna z najsilniejszych relacji, jakich doświadczamy w życiu. Poniżej kilka produkcji, które idealnie pasują do tego tematu.

Jak zaakceptować chłopaka ukochanej córki, pogodzić się z jej dorastaniem i wyfruwaniem z gniazda? To trudne wyzwanie dla każdego ojca. Czy w tej sytuacji są jakieś pozytywy? Odpowiedź znajduje się między innymi w dwóch częściach filmu "Ojciec panny młodej", a także "Dlaczego on?".

Nieco luźniejsze i bardziej komediowe podejście do tematu przedstawiają seriale "Jak poznałem waszą matkę" oraz "Jak poznałam twojego ojca" – oba dostępne na Disney+. Jeśli szukacie okazji do wzruszeń, na platformie czeka serial "Tacy jesteśmy", jednak w czasie jego oglądania warto mieć pod ręką chusteczki do otarcia łez.

Klasyczne historie

Dwa psy jedzące wspólnie spaghetti, stykające się na koniec noskami – to popularna scena, którą prawdopodobnie każdy choć raz widział. Jeśli znacie jedynie ten fragment, to warto obejrzeć całość. Oprócz dwóch części klasyki Disneya "Zakochany kundel", na platformie czeka także nowa, aktorska wersja.

O nietypowej bajkowej miłości opowiada również "Piękna i Bestia". Na Disney+ znajdziecie zarówno wersję klasyczną, animowaną, jak i aktorską - z Emmą Watson w roli Belli.

To tylko wybrane propozycje tytułów dostępnych na platformie. W bibliotece Disney+ znajdziecie dziesiątki pozycji.