"Jak chcemy kochać?"

Składająca się z 3 odcinków seria ARTE.tv analizuje czym jest miłość i pokazuje, że można ją rozumieć na różne sposoby. Bada również, w jaki sposób zmienia się nasze rozumienie tego uczucia wraz ze zmianami pokoleniowymi. Miłość często jest mylona z pożądaniem, atawistycznym pociągiem seksualnym, pragnieniem zaspokojenia przyjemności. Czy uczucie czystej i bezinteresownej miłości istnieje i jest w stanie przetrwać próbę czasu? Klasyczny obraz bliskości ulega niezaprzeczalnej rewolucji. Miłość w czasach popkultury jest kształtowana przez wzorzec wolności i otwartości wobec drugiego człowieka. Miłość wymaga jednak innych kryteriów i innych narzędzi, aby przeżywać ją etycznie – to słowa, które padają w dokumencie. Jakich? Czy znamy na to odpowiedź? A może nie istnieje jedna tylko odpowiedź i każdy musi stworzyć swoje własne kryteria? Pierwszy odcinek programu porusza temat związku między miłością, seksualnością, a wolnością. Główna bohaterka Gretchen opowiada o swojej historii miłosnej i zrewolucjonizowanej koncepcji związków. Jako młoda dziewczyna zakochała się w chłopaku wyznającym klasyczne podejście do miłości, które było sprzeczne z jej wizją wolności w związku. Jeśli istnieje coś takiego jak sens życia, to polega on właśnie na znalezieniu odpowiedniej dla siebie formy miłości – twierdzi Gretchen. Seria "Jak chcemy kochać?" będzie dostępna pod tym linkiem na bezpłatnej platformie streamingowej ARTE.TV już od 14 lutego.

"Kochać, jak to łatwo powiedzieć"

Z okazji Walentynek ARTE.tv zaprasza także do obejrzenia dwóch dokumentów: "Kochać, jak to łatwo powiedzieć" oraz "Dlaczego się zakochujemy?". Pierwszy obraz skupia się na problematyce różnych form miłości w świetle filozofii. Miłość przybiera różne postaci, takie jak: miłość braterska, siostrzana, fizyczna, toksyczna czy miłość do miejsca. Dyskusja toczy się m.in. wokół paradoksów miłości, tego czy istnieje miłość absolutna oraz czy miłość wymaga wzajemności, jak również ateizmu i epifanii wobec tego uczucia. Film można zobaczyć bezpłatnie pod tym linkiem do 25 stycznia 2024 roku.

“Dlaczego się zakochujemy?”

Drugi dokument wyjaśnia, jak nasze ciało reaguje na stan zakochania, tłumaczy też, że jedyną wspólną cechą dla każdego zakochanego człowieka są konkretne reakcje hormonalne. Materiał opisuje zjawisko miłości pod kątem naukowym, biologiczno-chemicznym – przedstawia rolę, jaką odgrywają hormony i neuroprzekaźniki podczas uniesień emocjonalnych i stanu zakochania. Materiał dostępny jest pod tym linkiem do 9 grudnia 2025 roku.