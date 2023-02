Reklama

Fabuła koncentruje się na dramatycznej w skutkach historii, która odmieni życie trzech przyjaciółek – Ebby, Glorii i My. Czy tragedia może doprowadzić do pogrzebania długoletniej przyjaźni? W rolach głównych jedne z najpopularniejszych obecnie szwedzkich aktorek – Rakel Wärmländer ("Granica"), Louise Peterhoff ("Midsommar") i odtwórczyni głównej roli w przebojowym serialu "Most nad Sundem" Sofia Helin.

Telefon, który zmienia wszystko

Serial "Otchłań" skupia się na losach trzech przyjaciółek, których przyjaźń zostaje wystawiona na próbę po tym, gdy jedna z nich odbiera nagły telefon w środku nocy. Okazuje się, że nastoletni synowie kobiet uczestniczyli w tragicznym w skutkach wypadku samochodowym. Kiedy na jaw wychodzą kolejne fakty związane z kolizją, relacje pomiędzy przyjaciółkami zmieniają się o 180 stopni. Pojawia się żal, rozpacz i wzajemne obrzucanie się winą. Chłopcy doznali poważnych obrażeń, jednak najbardziej ucierpiał syn Ebby, który pozostaje zawieszony w stanie pomiędzy życiem, a śmiercią. W jaki sposób potoczą się relacje pomiędzy kobietami? Czy tragiczna w skutkach pomyłka już na zawsze zakończy ich trwającą długie lata przyjaźń? Czy przyjaciółki będą w stanie sobie wybaczyć?

Ta rola była dla mnie ogromnym wyzwaniem. By wypaść jak najwiarygodniej, celowo wprowadzałam się w stan smutku i cierpienia przez około 2,5 miesiąca. Te emocje tak mocno odbiły się na mojej psychice, że odczuwałam je jeszcze na długo po zakończeniu zdjęć do serialu – zaznacza Rakel Wärmländer.

Obsada

W obsadzie poza popularnymi szwedzkimi aktorkami Rakel Wärmlände, Sofią Helin i Louise Peterhoff znaleźli się między innymi Oscar Töringe ("Ruchome piaski", "Comedy Queen"), Siham Shurafa ("Śnieżne anioły", "Honor"), Alexandra Zetterberg ("Johan Falk", "Mało prawdopodobny morderca"), Danilo Bejarano ("Pożądanie", "Kod 100") i Philip Oros ("Czarne Jezioro", "Żywa").

Twórcy

Muzycznym motywem przewodnim serialu i jednocześnie utworem specjalnie stworzonym dla tej produkcji jest piosenka autorstwa popularnego szwedzkiego muzyka Björna Dixgårda pt. "Higher". Za produkcję z ramienia Warner Bros ITVP Sverige Drama AB odpowiada Johanna Wennerberg ("Partisan"). Producentką wykonawczą "Otchłani" jest Rakel Wärmländer, która była również odpowiedzialna za stworzenie scenariusza serialu we współpracy z Emmą Broström. Producentkami wykonawczymi z ramienia Viaplay Group są Johan Hedman i Lotta Dolk. Reżyserią serialu zajęła się Sofia Adrian Jupither.

Serial "Otchłań" składa się z sześciu odcinków. Pierwsze dwa odcinki pojawią się na platformie Viaplay już 12 lutego.