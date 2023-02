Reklama

Po zakończeniu I wojny światowej nocne życie Berlina stało się definicją emancypacji i seksualnej otwartości. W samym centrum zdarzeń znalazł się luksusowy dom towarowy Kaufhaus des Westens i modny klub nocny Eldorado. W serialu "KaDeWe" obserwujemy, jak losy Hedi, Fritzi, Harry'ego i Georga krzyżują się na tle galopującej inflacji i trwającej radykalizacji politycznej, a dekadencki i tolerancyjny Berlin popada w narodowo-socjalistyczną otchłań. Pomimo że produkcja została osadzona w latach 20. XX wieku, serial nawiązuje do wielu zagadnień, z którymi mierzymy się także współcześnie, jak walka o prawa kobiet, kwestii tolerancji i akceptacji dla inności.

Luksus i piękno

Podczas gdy weimarskie Niemcy pogrążały się w biedzie, przemocy i chaosie, dom towarowy Kaufhaus des Westens (w skrócie KaDeWe) stał się synonimem luksusu i piękna, a klub Eldorado dla osób z kręgu LGBTQ+ przeradzał się w kolebkę wolności seksualnej. Jednak, gdy doszło do przejęcia władzy przez nazistów, przedsiębiorstwa znajdujące się w rękach osób pochodzenia żydowskiego, takich jak właśnie "KaDeWe", nie mogły już liczyć na finansowe wsparcie banków. Po krachu na Wall Street, który spowodował największy kryzys finansowy w historii, właściciel centrum Adolf Jandorf stanął przed trudnym wyborem - mógł zamknąć centrum lub je sprzedać. W jaki sposób zmiany polityczne wpłynęły na życie osób, które wcześniej czerpały z życia pełnymi garściami?

Zakazana miłość

Berlin lat 20. XX wieku był istną oazą dla odmienności. Jednak, gdy scena polityczna zaczęła się radykalizować, życie osób, które wcześniej celebrowały swoją odmienność zaczęło zmieniać się nie do poznania. Fritzi Jandorf to córka właścicieli luksusowego domu towarowego KaDeWe. Czynnie udziela się w dziale reklamy centrum handlowego należącego do jej rodziny. Jest pierwszą kobietą na stanowisku kierowniczym. Wieczorami celebruje swoją seksualną wolność nie zważając na panujące konwenanse i opinię innych. Gdy poznaje młodą ekspedientkę - Hedi Kron - od razu wpada na pomysł zaangażowania jej do sesji fotograficznej w roli modelki. Kobiety zakochują się w sobie i wspólnie brylują w świecie berlińskiej bohemy i szalonych imprez w klubie "Eldorado", przeżywając niezwykle namiętne chwile. Jednak rodziny mają zdecydowanie odmienne plany co do przyszłości dwóch kobiet – starają się zaaranżować małżeństwa, wmawiają chorobę, a w końcu posuwają się do niezwykle drastycznych środków. Kobiety są przyparte do muru. Czy mimo panujących konwenansów zawalczą o miłość?

Trudne wybory

Dla Harry’ego klub nocny Eldorado stał się niemal drugim domem. Mężczyzna, podobnie jak jego siostra Fritzi nie stroni od używek i uciech cielesnych, co odbija się na należącym do jego rodziny centrum handlowym KaDeWe, w którym pracuje. W związku z tym ojciec – Adolf Jandorf stawia u jego boku Georga Karga, który ma stać na straży interesu i sygnalizować ewentualne kryzysy, jakie mógłby wywołać Harry. Gdy losy KaDeWe stają pod znakiem zapytania w związku z nasilającymi się terrorem wobec Żydów, sytuacja robi się coraz trudniejsza, a presja na Jandorfów stale rośnie. Rodzina jest zmuszona wziąć pod uwagę możliwość sprzedaży centrum, a Harry i George otrzymują ofertę, która może fatalnie odbić się na ich relacji.

Obsada i twórcy

W główne role w serialu "KaDeWe" wcielili się niemieccy i szwajcarscy aktorzy: Valerie Stoll ("Pachnidło", "Gdzie nie pada cień"), Damian Thüne ("Młodzież bez Boga", "Fabian albo świat schodzi na psy"), Lia von Blarer ("Youth Topia", "Poza polem widzenia"), Joel Basman ("Hanna", "Obrońcy skarbów").

Za reżyserię odpowiada Julia von Heinz, która w 2008 roku zdobyła nagrodę specjalną na Międzynarodowym Festiwalu Filmów LGBT w Turynie za niemieckojęzyczny dramat "Was am Ende zählt". Za scenariusz odpowiadają: John Quester ("A jutro cały świat"), Sabine Steyer-Violet ("Ms. Senior Sweethart") i Oskar Sulowski ("Mund zu Mund") i Julia von Heinz.