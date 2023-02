Pierwsze cztery odcinki "The Last of Us" debiutowały dotąd jednocześnie w HBO i na platformie HBO Max w niedziele o godz. 21. Jednak niedzielę 12 lutego w tym czasie w amerykańskiej telewizji odbędzie się transmisja Super Bowl, czyli finałowego meczu NFL. Wydarzenie co roku przyciąga przed małe ekrany miliony Amerykanów, w zeszłym roku było ich aż 99,2 mln.

Reklama

Premiera 5. odcinka "The Last of Us"

Decyzja HBO o przyspieszeniu premiery 5. odcinka “The Last of Us" jest zatem zupełnie zrozumiała. Przygody Joela i Ellie biją rekordy oglądalności, a równoległa emisja z Super Bowl z pewnością miałaby negatywny wpływ na notowania serialu.