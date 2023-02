Produkcja z udziałem Kathryn Hahn, aktorki znanej między innymi z serialu "WandaVision", opowiada historię Clare – pisarki bez sukcesów, która zyskuje poważanie jako redaktorka rubryki z poradami, podczas gdy jej własne życie się rozpada.

Fabuła serialu

Clare poznajemy w momencie, gdy jej małżeństwo z mężem Dannym wisi na włosku, nastoletnia córka Rae ją odtrąca, a po jej niegdyś obiecującej karierze pisarskiej nie zostało niemal nic. Kiedy stary znajomy oferuje jej zostanie felietonistką "Dear Sugar", Clare uważa, że nie ma żadnych kompetencji do udzielania rad komukolwiek. Pomimo niechęci, podejmuje współpracę i szybko zaczyna wracać pamięcią do najważniejszych momentów swojego życia – od dzieciństwa, aż do teraz – odkrywając w niekiedy bolesnych wspomnieniach piękno, siłę i humor. Jej rubryka staje się balsamem dla duszy czytelników oraz jej samej i pokazuje, że nigdy nie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, a nasz bagaż doświadczeń może być źródłem siły.

Obsada i twórcy

W serialu występują Kathryn Hahn, Sarah Pidgeon, Quentin Plair i Tanzyn Crawford, a także gościnnie Owen Painter, Merritt Wever, Elizabeth Hinkler i Michaela Watkins.

Scenarzystką i producentką serialu jest Liz Tigelaar. Lauren Neustadter, Reese Witherspoon, Laura Dern, Jayme Lemons, Cheryl Strayed, Stacey Silverman i Kathryn Hahn są producentkami wykonawczymi.