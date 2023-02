"Duchy Inisherin" to niebanalny film scenarzysty i reżysera Martina McDonagha, w którym występują Colin Farrell i Brendan Gleeson. Pomimo że Pádraic i Colm, sąsiedzi z małego miasteczka, przyjaźnią się całe życie, nagle znajdują się w impasie, który ściąga na obu poważne konsekwencje. Colm stwierdza, że nie chce, by Pádraic więcej z nim rozmawiał, i przysięga, że z każdym złamaniem umowy obetnie sobie jeden palec. Pomimo szokującej i jednostronnej proklamacji Colma Pádraic pragnie naprawić ich relację. Fabuła "Duchów Inisherin" osadzona jest w realiach lat 20. XX wieku i irlandzkiej wojny domowej, a sam film to wyjątkowa opowieść ze znakomitą obsadą i pięknymi zdjęciami.

Reklama

Co jeszcze w Disney+ w marcu?

Marzec przyniesie wiele nowości, począwszy od długo oczekiwanego trzeciego sezonu "The Mandalorian", który zadebiutuje w Disney+ 1 marca. Pojawi się również drugi sezon serialu "Misja: Podstawówka".

Reklama

Natomiast z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Disney+ zaprezentuje kolekcję "Kobiece historie", która będzie wyborem najciekawszych dramatów, komedii czy filmów dokumentalnych dla kobiet i o kobietach.

Filmowych propozycji będzie więcej - Keira Knightley wystąpi w "Dusicielu z Bostonu" - prawdziwym thrillerze kryminalnym o pionierskich reporterkach, które ujawniły historię osławionych morderstw w Bostonie z lat 60. Z kolei w Dzień Świętego Patryka w Disney+ pojawi się film dokumentalny "Bono & The Edge A SORT OF HOMECOMING z Dave’em Lettermanem".

15 marca w Disney+ pojawi się 4. sezon "911: Teksas" z premierowym odcinkiem co tydzień, zaś 29 marca wszystkie odcinki pierwszego sezonu serialu "Więzy", czyli adaptacji powieści "Kindred" autorstwa Octavii E. Butler o losach Dany James (Mallori Johnson), młodej czarnej kobiety i aspirującej pisarki, która porzuca swoje życie pełne rodzinnych zobowiązań i przenosi się do Los Angeles, po czym nagle… cofa się w czasie.