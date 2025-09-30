Seriale PRL – któż ich nie zna, prawda? Nie do końca. Tak naprawdę bowiem zdecydowana większość Polaków dobrze kojarzy tylko najpopularniejsze seriale, jak "Alternatywy 4", "Janosik" czy "Czterdziestolatek". Tymczasem opowieści w odcinkach powstało przed transformacją ustrojową o wiele więcej. I nie wszystkie są wciąż powtarzane w telewizji. To jak – zechcesz sprawdzić się w quizie o tych mniej rozpoznawanych tytułach? Trzymamy kciuki!

Przejdź do quizu