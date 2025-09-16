Bardzo trudny quiz z seriali PRL. Tylko jedna osoba na sto zdobędzie komplet punktów
dzisiaj, 06:00
Ten quiz jest naprawdę trudny, mimo że dotyczy zagadnienia teoretycznie banalnego. Wszak wszyscy uwielbiamy seriale PRL. Jest tylko jedno "ale" – "Alternatywy 4" czy "Czterdziestolatka" zna każdy, tyle że w PRL-u powstało grubo ponad sto seriali. I nie wszystkie z nich wciąż przypomina telewizja. Podejmiesz wyzwanie? Na wszystkie 20 pytań odpowie tylko prawdziwy znawca!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama