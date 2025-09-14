Wszyscy kochamy polskie seriale. Zarówno kultowe z PRL-u i lat 90., jak i te nowsze. Niekiedy jednak bywa tak, że dany tytuł kojarzy się nam z nazwiskiem aktora, ale już bohatera – niekoniecznie. Czy potrafisz dopasować każdą postać do serialu? Sprawdź się w quizie!

Przejdź do quizu