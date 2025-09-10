Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 20/20 tylko dla mistrza
dzisiaj, 37 minut temu
Wszyscy uwielbiamy polskie seriale z PRL-u i lat 90., a coraz częściej również te nowsze. Nierzadko jednak się zdarza, że dany tytuł kojarzy się nam z nazwiskiem aktora, lecz już nie postaci. Potrafisz dopasować każdego bohatera do serialu? Sprawdź się w naszym nowym quizie!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama