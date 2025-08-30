Quiz. Dopasujesz bohatera do polskiego serialu? 20/20 tylko dla wytrawnych telewidzów
dzisiaj, 46 minut temu
Wszyscy kochamy polskie seriale. Głównie te kultowe z PRL-u i lat 90., ale coraz częściej także te nowsze. Zdarza się jednak, że dany tytuł kojarzymy po nazwisku aktora, ale już bohatera – niekoniecznie. Potrafisz dopasować każdą postać do serialu? Przetestuj swoją wiedzę serialową w naszym nowym quizie!
