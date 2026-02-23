"Bogumił, Bogumił..." QUIZ o kultowym filmie "Noce i dnie"? Co wiesz o tej produkcji PRL?
To do dziś jeden z bardziej uwielbianych filmów przez Polaków. Wyreżyserowana przez Jerzego Antczaka kultowa produkcja czasów PRL wzrusza, ale też bawi. Co pamiętasz i wiesz o filmie "Noce i dnie"? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Obiecujemy, że będzie nieco podchwytliwie.
