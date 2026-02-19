Serial "07 zgłoś się" emitowany był po raz pierwszy od 25 listopada 1976 do 25 maja 1989. Głównym reżyserem, a także współautorem scenariusza tego serialu był Krzysztof Szmagier. W głównej roli porucznika Borewicza – wystąpił Bronisław Cieślak. Jak miał na imię on oraz inni bohaterowie tej popularnej do dziś produkcji? Sprawdźcie się w naszym quizie. Łatwo nie będzie.

Przejdź do quizu