Kochamy polskie seriale. Przede wszystkim te kultowe z PRL-u i lat 90., ale coraz częściej także te nowsze. Czasem jednak dany tytuł kojarzy się nam z nazwiskiem aktora, ale już bohatera – niekoniecznie. Potrafisz dopasować każdą postać do serialu? Sprawdź się w quizie!

Przejdź do quizu