Bardzo trudny quiz z seriali PRL. Nie przebrniesz już przez trzecie pytanie
dzisiaj, 113 minut temu
Kochamy seriale PRL i jesteśmy przekonani, że wiemy o nich wszystko. W końcu telewizja powtarza je bez przerwy od lat. Tyle że wyłącznie popularne produkcje, a peerelowskich seriali powstało grubo ponad 100 i nie wszystkie są tak powszechnie znane. To jak, podejmiesz wyzwanie? Sprawdź się w quizie!
