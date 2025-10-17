Serial "Ostatnia rubież" ("The Last Frontier") zadebiutował na Apple TV+ dwoma odcinkami w piątek, 10 października 2025 roku, a dziś, 17 października, pojawił się odcinek trzeci. Kolejne odcinki będą emitowane co piątek, aż do 5 grudnia.

Hit numer jeden

Serial zachwyca krytyków i widzów rozmachem oraz umiejętnie budowanym napięciem. W tej chwili "Ostatnia rubież" jest numerem jeden na liście najchętniej oglądanych seriali na platformie Apple TV+.

O czym jest serial?

"Ostatnia rubież" opowiada historię Franka Remnicka (Jason Clarke), samotnego funkcjonariusza, odpowiedzialnego za dzikie rejony Alaski. Jurysdykcja Remnicka zostaje wywrócona do góry nogami, gdy w odległej dziczy rozbija się samolot transportujący więźniów, uwalniając dziesiątki niebezpiecznych przestępców. Zobowiązany do ochrony miasteczka, które przysiągł chronić, zaczyna podejrzewać, że katastrofa nie była przypadkiem, lecz pierwszym krokiem w przemyślanym planie o dalekosiężnych i niszczycielskich skutkach.

Kto występuje w serialu?

Oprócz Jasona Clarka ("Wróg numer 1", "Mudbound", "Ewolucja Planety Małp") w obsadzie znaleźli się Dominic Cooper ("Sobowtór diabła", "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", "Mamma Mia!")), Haley Bennett ("Niedosyt", "Siedmiu wspaniałych", "Prosto w serce"), Simone Kessell ("Yellowjackets", "Obi-Wan Kenobi", "Nocny agent"), Dallas Goldtooth ("Rdzenni i wściekli", "Fallout", "Echo") oraz Tait Blum ("For All Mankind", "Gramy u siebie", "Magnum: Detektyw z Hawajów"), a także nominowana do Oscara i wielokrotna zdobywczyni Emmy Alfre Woodard ("Clemency", "Star Trek: Pierwszy kontakt", "Zniewolony. 12 Years a Slave").

Kto stoi za serialem?

Serial produkowany jest przez Apple Studios, a producentami wykonawczymi są Bokenkamp ("Czarna lista") i D'Ovidio ("Połączenie"), którzy jednocześnie pełnią funkcję scenarzystów wraz z Clarkiem, Laurą Benson ("Słowo na R"), Glennem Kesslerem ("Bloodlines"), Albertem Kimem ("Nikita") oraz reżyserem odcinków, Samem Hargravem ("Tyler Rake: Ocaelenie").