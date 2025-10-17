Pierwsze cztery odcinki drugiego sezonu serialu "Live Life" pojawiły się 10 października na kanale Viaplay Filmy i Seriale, a kolejne cztery odcinki dodano dziś, 17 października. Oznacza to, że cały nowy sezon jest już online. Kanał Viaplay Filmy i Seriale jest dostępny poprzez Prime Video Channels, Megogo, Canal + oraz Play.

O czym był pierwszy sezon?

W pierwszym sezonie serialu "Live Life" poznaliśmy 24-letnią Norę. Jak każda młoda dziewczyna miała wielkie marzenia i plany na przyszłość. Niestety choroba wywróciła jej świat do góry nogami. Choć dramatyczna diagnoza w pierwszej chwili brzmiała jak wyrok, to dziewczyna stanęła do nierównej walki z nowotworem, ze wsparciem armii przyjaciół i kochającego ojca, dla którego córka jest całym światem. Mimo wyczerpującej terapii próbowała jednocześnie otworzyć się na miłość i czerpać z życia garściami, jakby każdy kolejny dzień był jej ostatnim.

Produkcja poruszyła jury plebiscytu Kristallen, nazywanego również szwedzkim odpowiednikiem Emmy, dzięki czemu w 2023 roku została nominowana do tytułu Najlepszego dramatu młodzieżowego.

O czym opowiada drugi sezon?

Kolejny sezon serialu "Live Life" rozpoczyna się w momencie, gdy choroba Nory jest już w remisji. Dziewczyna zaczyna rozwijać skrzydła i sięgać po swoje. Właśnie wróciła z Londynu, by rozpocząć wymarzoną pracę dziennikarki w jednym z wydawnictw i zamierza cieszyć się urokami lata wraz z przyjaciółkami. Niestety, wkrótce dowiaduje się, że znów będzie musiała się zmierzyć z niewidzialnym przeciwnikiem: nowotworem wątroby. Trudne wyzwania życiowe czekają także na jej przyjaciółki. W tym sezonie pojawi się też matka Nory, Jill, która porzuciła rodzinę, gdy dziewczyna była jeszcze małym dzieckiem. Widzowie, którzy po raz kolejny będą śledzić zmagania bohaterów, na pewno nie raz się wzruszą i odnajdą w nich znajome wątki miłości, przyjaźni oraz rodzicielstwa, a przede wszystkim zobaczą ludzką twarz choroby.

"Live Life" to historia o ludziach, którzy są z nami bez względu na wszystko, i o tych, za którymi wciąż musimy gonić. O matkach stających przed nowymi wyzwaniami oraz o tych, które podjęły już swoje decyzje. O dzieciach, które mimo odtrącenia wciąż wierzą, że zostaną dostrzeżone, i o niepełnych rodzinach, w których miłości wystarcza, by wypełnić puste miejsca przy stole. Czy poznanie perspektywy Jill pozwoli Norze zrozumieć decyzję matki sprzed lat? A może okaże się, że pytania, które od zawsze sobie zadawała, nie prowadzą tam, gdzie chce dojść? Produkcja składa się z ośmiu pełnych emocji i wzruszeń 22-minutowych odcinków.

Kto występuje w drugim sezonie?

W główną rolę serialu "Live Life" wciela się Hanna Ardéhn ("Ruchome piaski", "Playlista", "Riding in Darkness"), laureatka nagrody dla najlepszej aktorki plebiscytu Kristallen. W produkcji zobaczymy również Sofię Helin (nagroda Robert dla najlepszej aktorki za występ w serialu "Most nad Sundem", "Templariusze. Miłość i krew"), Isabelle Grill ("Midsommar. W biały dzień", "Clark"), Nicki Dar ("The Square"), Vilhelma Blomgrena ("Midsommar. W biały dzień", "Ostatni list od kochanka"), Robina Stegmara ("Klejnoty koronne", "Półtoraroczny Patryk") oraz Philipa Orosa ("Morderstwa w Åre", "Królowe Djursholm").

Kto stoi za drugim sezonem?

Reżyserią zajęła się Susanne Thorson, a scenariusz jest dziełem Karin Aspenström, Carla-Pettera Montella oraz Alice Månsdotter Viklund.