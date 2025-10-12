Serial kryminalny "Dziewięć trupów w meksykańskiej kostnicy" jest dostępny na platformie HBO Max.

O czym jest serial?

Punkt wyjścia fabuły jest nieskomplikowany: samolot rozbija się w dżungli z dziesięcioma osobami na pokładzie. Znaleziono dziewięć ciał, ale tylko jedna osoba zginęła w katastrofie – reszta została zamordowana.

Kto występuje w serialu?

Główne role w niespodziewanym hicie "Dziewięć trupów w meksykańskiej kostnicy" grają Eric McCormack ("Will i Grace", "Podróżnicy", "Pułapki umysłu"), David Ajala ("Jupiter: Intronizacja", "Mroczny Rycerz", "Jeden dzień"), Lydia Wilson ("Czas na miłość", "Star Trek: W nieznane", "Nie opuszczaj mnie"), Jan Le ("Atlanta", "EastEnders", "Obserwowani"), Adam Long ("Dzień Szakala", "Władcy przestworzy", "W mroku cieni"), Ólafur Darri Ólafsson ("Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga", "Ktoś, gdzieś", "Rozdzielenie") i Carolina Guerra ("Królestwo zwierząt", "Demony da Vinci", "Montecristo").

Kto stoi za serialem?

Twórcą i scenarzystą sześcioodcinkowego serialu jest nominowany do BAFTA Anthony Horowitz ("Alex Rider", "Świeża krew", "Niesprawiedliwość"). Po trzy odcinki wyreżyserowali Viviane Andereggen ("Miejsce zbrodni", "Kleo", "Super trio") i Brian O'Malley ("Alex Rider", "The Lodgers. Przeklęci", "Ostatnia pokuta").