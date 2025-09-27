Wszystkie odcinki serialu "Rebus" pojawią się 29 września na kanale Viaplay Filmy i Seriale, dostępnym w serwisach Prime Video Channels, Megogo, Canal + oraz Play.

O czym jest nowy serial kryminalny?

John Rebus oraz jego nowa partnerka policyjna rozpoczynają śledztwo dotyczące brutalnego ataku dokonanego w biały dzień w samym centrum Edynburga. Sprawa staje się priorytetem dla jego wydziału. Wkrótce okazuje się, że ma ona związek z trwającą w mieście wojną między dwoma pokoleniami gangsterów. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, bo w sercu wydarzeń pojawia się brat inspektora, Michael. Gdy jego rodzina znalazła się na skraju ubóstwa, ten były żołnierz niemogący odnaleźć się w świecie bez wojny wszedł w sam środek potyczek miejscowych gangsterów wierząc, że w ten sposób w końcu będzie mógł w końcu zapewnić godny byt swojej rodzinie.

Reklama

Gdy Rebus dowiaduje się o powiązaniach Michaela z ostatnimi wydarzeniami, musi wybierać między lojalnością wobec brata a egzekwowaniem prawa. Jednocześnie nie jest świadomy relacji, jaka łączy jego nową współpracowniczkę z jednym z funkcjonariuszy wydziału wewnętrznego, który od jakiegoś czasu ma na niego oko. Na tym jednak nie kończą się problemy słynnego inspektora. Ten rozwiedziony mężczyzna próbuje pozostać obecny w życiu swojej córki, a jednocześnie obserwuje, jak jego była żona układa sobie życie z nowym, zabójczo bogatym partnerem. Próbuje wypełnić pustkę i wdaje się również w niebezpieczny romans. To kolejna tajemnica, którą John stara się ukryć przed światem.

Reklama

30 milionów czytelników, 10 milionów widzów

Produkcja z 2024 roku została trzykrotnie nagrodzona w plebiscycie Royal Television Society Scotland, zebrała entuzjastyczne recenzje krytyków i przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na antenę brytyjskiej BBC One.

Serial "Rebus" zdobył nagrody Royal Television Society Scotland w kategoriach: Najlepszy serial dramatyczny, Najlepszy reżyser produkcji fabularnej oraz Najlepszy scenarzysta, a także nominację do nagrody Edgars 2025 w kategorii Najlepszy telewizyjny scenariusz.

Serial "Rebus" jest pierwszą od kilkunastu lat adaptacją bestsellerowego cyklu książek "Inspektor Rebus" sir Iana Rankina, dwukrotnego zdobywcy Złotego Sztyletu Stowarzyszenia Pisarzy Literatury Kryminalnej. Dotychczas sprzedano ponad 30 milionów egzemplarzy kultowej serii, którą przetłumaczono na 36 języków.

Kto występuje w serialu i kto za nim stoi?

W rolę detektywa Johna Rebusa wcielił się Richard Rankin ("Zaufaj mi", "Ugotowani", "Upadek królestwa"), zdobywca nominacji w plebiscycie Saturny dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę Rogera w serialu "Outlander". W produkcji wystąpili również Amy Manson ("Bodies", "Biała księżniczka", "Spencer"), Michelle Duncan ("Bohemian Rhapsody", "Odbicie zła"), Noof Ousellam ("Gwiezdne wojny: Andor", "Bridgertonowie"), Stuart Bowman ("Wersal. Prawo krwi", "Bodyguard") oraz Cassidy Little ("King's Man: Pierwsza misja", "Detektyw Murdoch").

Twórcą i scenarzystą serialu "Rebus" jest Gregory Burke ("Siedem dni", nagradzany za film "W potrzasku. Belfast '71"). Reżyserią zajęli się zdobywca nagrody BAFTA TV Award za film "Complicit" Niall MacCormick ("Wallander", "Ofiara") oraz Fiona Walton ("London Kills", "Annika"). Serial został wyprodukowany przez Eleventh Hour Films.

"Najbardziej fascynująca odsłona"

Serial "Rebus" zebrał 100 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes.

"Najbardziej fascynująca odsłona tej postaci" – pisał "The Guardian".

"Uwielbiam ten serial i gorąco polecam weekendowy maraton serialu Rebus (…). Uwielbiam Richarda Rankina w tej roli" – wyjawiała recenzentka "Vogue'a".

"Świetnie skonstruowana adaptacja… Sześć odcinków, bez zbędnych wątków" – spostrzegał "The Wall Street Journal".

"Wszyscy miłośnicy produkcji kryminalnych powinni obejrzeć ten serial" – czytamy w serwisie Comic Book Resources.