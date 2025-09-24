Claudia Cardinale urodziła się w Tunisie, w okupowanej przez Francję Tunezji 15 kwietnia 1938 roku. Jej rodzice pochodzili z Sycylii. Początkowo mówiła po francusku, arabsku i w dialekcie sycylijskim.

Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w latach 50. ub. wieku razem ze swoimi kolegami z klasy w filmie krótkometrażowym francuskiego reżysera Rene Vautiera, który został zauważony na festiwalu w Berlinie. Wtedy zaczęła otrzymywać kolejne propozycje ról.

Jacques Baratier powierzył jej małą rolę we francusko-tunezyjskim filmie „Goha”, gdzie wystąpiła u boku Omara Sharifa. To był jej kinowy debiut w pełnometrażowym filmie fabularnym.

Kiedy w 1957 roku Claudia Cardinale wygrała konkurs na najpiękniejszą Włoszkę w Tunezji, otrzymała w nagrodę wycieczkę na festiwal filmowy w Wenecji. Wkrótce potem przeniosła się do Rzymu i rozpoczęła naukę w szkole aktorskiej.

Na początku lat 60. była już jedną z najpopularniejszych włoskich aktorek. Jej kariera przypadła na czas wielkiego rozkwitu włoskiego kina.

Nie żyje Claudia Cardinale. Ikona kina zmarła w wieku 87 lat

W latach 60. wystąpiła w wielu najważniejszych filmach, które przeszły do historii włoskiego kina. To między innymi "Rocco i jego bracia"(1960), "Lampart"(1963) Luchino Viscontiego, "Il bell'Antonio" (1960) Mauro Bologniniego , "8 i pół" Federico Felliniego (1963).

Aktorka podbiła też Hollywood dzięki swoim rolom w "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" Sergio Leone czy w "Różowej Panterze" Blake'a Edwardsa.

Choć uroda aktorki była powszechnie podziwiana przez wielbicieli i prasę, jej głos okazał się problemem. We włoskich produkcjach zatrudniano lektorkę do podkładania głosu pod kwestie Cardinale. Jej barwa - niska i nieco zachrypnięta - kontrastowała z granymi przez nią postaciami eterycznych, dziewczęcych bohaterek. Dopiero w "8 i pół" pozwolono jej mówić w filmie swoim własnym głosem.

Łącznie zagrała w ponad 90 filmach.

W 1993 roku podczas festiwalu w Wenecji otrzymała Złotego Lwa za całokształt pracy twórczej oraz honorowego Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie.

Od 1999 r. aktorka pełniła funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNESCO.

Zawsze uważałam, że skandale i wyznania nie są konieczne, by być aktorką. Nigdy nie odsłaniałam swojej duszy czy ciała w filmach. Tajemniczość jest bardzo ważna- przyznała w jednym z wywiadów.

Choć zdecydowała się nie epatować nagością, zdobyła pozycję seks- symbolu lat 60.

Przed rokiem Claudia Cardinale pożegnała Alaina Delona, z którym zagrała w kultowym "Lamparcie". "Na zawsze Twoja, Angelica" - podkreśliła gwiazda złotych czasów kina nawiązując do postaci, którą odtwarzała w jednym z najsłynniejszych włoskich filmów.