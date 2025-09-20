"Wilk z Wall Street" zostanie wyemitowany dziś, w sobotę, 20 września o godzinie 20:00 na antenie Stopklatki. Emisja powtórkowa nastąpi w poniedziałek, 22 września o godzinie 21:50.

Wyjątkowy talent aktorski

Leonardo DiCaprio to aktor, którego pokochali nie tylko widzowie, ale też najlepsi reżyserzy (Martin Scorsese, Quentin Tarantino czy Christopher Nolan). Jego niesamowite wyczucie aktorskie sprawiło, że w swoim dorobku zgromadził role, które na stałe wpisały się w historię kina.

To jeden z tych aktorów, który od dekad łączy status hollywoodzkiej gwiazdy z nieustannym poszukiwaniem aktorskich wyzwań. Jego bogata filmografia to pasjonująca podróż przez różnorodne role potwierdzające jego wyjątkowy talent aktorski. W swojej karierze występował w filmach reprezentujących szeroki wachlarz gatunków, od dramatów po westerny i science fiction.

Już jako nastolatek wykazywał wielki talent. Rola w dramacie "Chłopięcy świat", gdzie wystąpił u boku Roberta De Niro, oraz w filmie "Co gryzie Gilberta Grape'a?" (za tę rolę otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara) przyniosły mu uznanie publiczności i krytyki. Ogromną popularność zdobył dzięki roli Romea w filmie "Romeo i Julia" Baza Luhrmanna oraz Jacka Dawsona w "Titanicu" Jamesa Camerona. To właśnie te role sprawiły, że stał się idolem nastolatek (chyba każda nastolatka w 1997 roku miała na ścianie jego plakat) i uczyniły z niego międzynarodową megagwiazdę, a także otworzyły drzwi do kolejnych sukcesów.

Nie chcąc zostać zaszufladkowany jako amant, DiCaprio szukał ról, które pokazałyby pełne spektrum jego możliwości aktorskich. Niezapomniane kreacje w "Niebiańskiej plaży", "Gangach Nowego Jorku", "Złap mnie, jeśli potrafisz", "Incepcji" czy "Wielkim Gatsbym" udowodniły, że jest aktorem, który nie boi się wyzwań. Współpraca z Quentinem Tarantino przy filmach "Django" i "Pewnego razu... w Hollywood" pokazała, że DiCaprio świetnie odnajduje się również w kinie autorskim. To właśnie te filmy pozwoliły mu zaprezentować zupełnie inne oblicze aktorskie i ponownie przyciągnęły uwagę szerokiej publiczności oraz krytyków. Mimo to długo czekał na swojego pierwszego Oscara (sześciokrotnie nominowany, pierwszy raz jako 19-latek), nagrodę tę otrzymał dopiero za rolę w filmie "Zjawa".

Film, który wstrząsnął całym światem

"Wilk z Wall Street" Martina Scorsese to realistycznie oddana opowieść, oparta na podstawie biograficznej książki maklera giełdowego Jordana Belforta (Leonardo DiCaprio), który w błyskawicznym tempie zdobył majątek, budując finansowe imperium na kłamstwach, manipulacjach i łamaniu prawa.

Belfort, wykorzystując luki w przepisach, założył firmę Stratton Oakmont i handlował tzw. śmieciowymi akcjami. Kiedy w restauracji poznał Donniego Azoffa, ten w jednej chwili porzucił dotychczasową pracę by wspólnie z Belfortem budować potężne finansowe imperium. Bezwzględność, brak skrupułów, inteligencja i poczucie bezkarności szybko uczyniły z Belforta milionera opływającego w luksusy. Belfort i Azoff byli również znani z ekstrawaganckich imprez, zażywania kokainy, niewierności i korzystania z usług prostytutek.

Krytycy i widzowie z całego świata byli pod wrażeniem dzieła i zgodnie obwołali je jednym z najlepszych filmów dorobku mistrza Scorsesego.

Film otrzymał pięć nominacji do Oscara: dla najlepszego filmu, reżysera, aktora pierwszo- i drugoplanowego oraz za scenariusz adaptowany. Produkcja zdobyła także Złoty Glob.

Jeden z najlepszych filmów mistrza

Obraz Martina Scorsesego, reżysera takich klasyków jak "Taksówkarz", "Kasyno" czy "Chłopcy z ferajny", to mistrzowsko opowiedziana historia o ludziach uwikłanych w świat przestępczy. Film łączy w sobie dynamiczną narrację, satyrę, dramat i czarny humor, tworząc jedno z najintensywniejszych dzieł w karierze Scorsesego.

DiCaprio w roli Belforta wypadł rewelacyjnie i z dużą precyzją oddaje charakter swojego bohatera, ukazując go jako człowieka, któremu nie cofnie się przed niczym, niezależnie od ceny jaką musi ponieść. Poza DiCaprio świetnie wypada także drugi plan. W filmie zobaczyć można także Jonaha Hilla (nominowany do Oscara za rolę drugoplanową) oraz Margot Robbie, dla której rola partnerki Belforta okazała się przepustką do wielkiego kina.