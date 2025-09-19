Tylko w zeszłym roku Święto Kina przyciągnęło niemal 600 tys. widzów, co pokazuje, że magia wspólnego oglądania filmów wciąż ma ogromną siłę. Akcja jest organizowana od 2014 r.

Ekscytujące przedpremiery i premiery

Przez dwa dni w kinach biorących udział w wydarzeniu bilety na seanse będą dostępne w specjalnej cenie 14 zł. W repertuarze znalazły się zarówno przedpremiery i premiery. Podczas weekendu 20-21 września widzowie zobaczą więc m.in. filmy: "Wielki Marsz" na podstawie powieści Stephena Kinga czy "Wielka, odważna, piękna podróż" - komediodramat z Margot Robbie i Colinem Farrellem. Przedpremierowo wyświetlone zostaną: "Exit 8" - japoński horror na podstawie kultowej gry oraz "Skomplikowani" - niezupełnie romantyczna komedia z Dakotą Johnson w roli głównej. Wciąż w repertuarze znaleźć będzie można filmy: "Teściowie 3", "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie", "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle", "Downton Abbey".

Kinowe hity dla dzieci

Podczas weekendowego Święta Kina dzieci będą miały co oglądać, to takie filmy jak "Lilly i kangurek", "Skrzat. Nowy początek", "Niesamowite przygody skarpetek 2: Skarpetki górą!" Już od 19 września, po 30 latach od swojej premiery, do kin powróciła ukochana animacja wielu dzieci i dorosłych - "Toy Story" - ten film także można obejrzeć podczas święta kina. weekendowe seanse. Na pierwszą wizytę w kinie poleca się "Bluey w kinie: Kolekcja pobawmy się w szefa kuchni". Repertuar kin może się różnić w zależności od lokalizacji. Pełna lista kin oraz repertuar dostępne są na stronie swietokina.com