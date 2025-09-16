Robert Redford nie żyje. Miał 89 lat

Robert Redford miał 89 lat. Aktor, reżyser, producent filmowy a przede wszystkim ikona Hollywood zmarł we wtorek rano w swoim domu w górach na obrzeżach Provo w stanie Utah.

Informację o jego śmierci podał The New York Times. Doniesienia te potwierdziła w oświadczeniu jego rzeczniczka, Cindi Berger.

Zmarł Robert Redford. W jakich filmach grał?

Aktor znany był z klasyków amerykańskiego kina takich jak "Butch Cassidy i Sundance Kid", "Żądło", "Wszyscy ludzie prezydenta", "Tacy byliśmy", "Pożegnanie z Afryką". Zagrał również w filmie "Zaklinacz koni".

Oscary otrzymał za reżyserię filmu "Zwyczajni ludzie", który powstał w 1980 roku, a w 2002 roku otrzymał honorową statuetkę Akademii za całokształt pracy aktorskiej.

Robert Redford angażował się w ochronę środowiska

Redford był aktorem angażującym się w działania na rzecz ochrony środowiska. Od 1961 roku mieszkał w Utah. To tam podejmował działania mające na celu ochronę krajobrazu tego stanu.