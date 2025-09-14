Premiera dziesiątego odcinka trzeciego sezonu serialu "Fundacja" nastąpiła 12 września na platformie Apple TV+ – co za tym idzie, pełne trzy sezony "Fundacji" są już dostępne w serwisie.

Czwarty sezon pewny

Apple TV+ ogłosiło, że uznany przez krytyków i widzów, określanym mianem "złotego standardu dla telewizji science fiction" serial został przedłużony na czwarty sezon. Produkcja nowej serii ma rozpocząć się na początku 2026 roku.

Nie ma drugiego takiego serialu jak "Fundacja" i czujemy się zaszczyceni, że możemy tworzyć czwarty sezon – mówią Ian Goldberg i David Kob, współshowrunnerzy i producenci wykonawczy. Nie możemy się doczekać, by kontynuować epicką i emocjonalną opowieść, która zdefiniowała pierwsze trzy sezony serialu, pracując przy tym z jednymi z najbardziej utalentowanych i pełnych pasji twórców w branży – dodają.

To fantastyczne móc oglądać, jak "Fundacja" staje się globalnym fenomenem, przyciągając fanów z całego świata – mówi z kolei Matt Cherniss, szef programowy Apple TV+. Z każdym kolejnym sezonem ekscytacja wokół tego serialu tylko rośnie, dzięki odważnemu sposobowi prowadzenia historii i wspólnej pracy niezwykle utalentowanej obsady oraz zespołu twórców. Cieszymy się, że będziemy eksplorować to uniwersum w czwartym sezonie – kwituje Cherniss.

Zachwyt widzów i krytyków

"Fundacja" podbiła serca widzów "dzięki misternie skonstruowanej fabule, zapierającym dech efektom wizualnym, odważnej narracji i znakomitym kreacjom aktorskim" – czytamy w informacji prasowej. Serial zachwycił też krytyków – co prawda nie od razu bezgranicznie, gdyż pierwszy sezon uzyskał 72 proc. pozytywnych recenzji na portalu RottenTomatoes, za to sezon drugi rozbił już bank, zdobywając 100 proc.

Pierwsze recenzje trzeciego sezonu były równie entuzjastyczne – znów okrągłe 100 proc. krytyków wystawiło pozytywne oceny. Po premierze drugiego odcinka średnia ocen spadła do 90 proc., ale to wciąż znakomity wynik.

"Trzeci sezon jest genialny, bardziej złożony i lepszy narracyjnie niż poprzednie" – uważa Aglaia Berlutti z serwisu Hipertextual.

"Zawstydza inne seriale swojego gatunku tym doniosłym, wspaniałym trzecim sezonem" – przekonuje Nick Schager z "The Daily Beast".

"Ten serial powinien dostać kolejne sezony, jeśli uda się utrzymać tak dobrą jakość, jak w tym" – pisze Alex Maidy z JoBlo's Movie Network.

"Nie jestem w stanie opisać geniuszu tego serialu. Trzeba go po prostu doświadczyć. Naprawdę jest aż tak dobry" – przyznaje Brian Farvour z The Playlist.

"Trzeci sezon jest pełen zawiłości fabularnych i co prawda nie dorównuje swojemu znakomitemu poprzednikowi, ale ta epicka opowieść science fiction nadal pozostaje wierną i świetnie zagraną adaptacją arcydzieła Isaaca Asimova" – podsumowują krytycy.

Nowy sezon "Fundacji" jest numerem jeden na platformie Apple TV+ w Polsce i na świecie.

O czym opowiada trzeci sezon?

Trzeci sezon kontynuuje epicką opowieść o grupie wyrzutków, którzy podejmują próbę ocalenia ludzkości i odbudowy cywilizacji w obliczu upadku Imperium Galaktycznego.

Akcja nowego sezonu toczy się 152 lata po wydarzeniach z drugiej serii. Fundacja zyskała znaczącą pozycję w galaktyce, a dynastia Cleonów chyli się ku upadkowi. Gdy obie siły próbują zawrzeć niepewny sojusz, nad galaktyką pojawiają się czarne chmury – bezwzględny dowódca "Mule" chce przejąć władzę przy użyciu siły militarnej i kontroli umysłu. Przyszłość galaktyki staje pod znakiem zapytania, a Hari Seldon, Gaal Dornick, Cleoni i Demerzel stają się pionkami w śmiertelnej grze międzygwiezdnych ambicji.

W odcinku finałowym, "The Darkness", Gaal i Druga Fundacja walczą z Mułem; dziedzictwo Imperium otrzymuje katastrofalny w skutkach cios.

Kto występuje w trzecim sezonie?

W trzecim sezonie pojawiają się nowi bohaterowie i aktorzy, m.in. laureatka Emmy Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, zdobywca Oscara Troy Kotsur oraz Pilou Asbæk.

Do swoich ról powracają także Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann i Rowena King.

Kto stoi za serialem?

"Fundacja" jest produkcją Skydance Television dla Apple TV+. Producentem wykonawczym jest David S. Goyer; w zespole producentów znajdują się także Bill Bost, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Robyn Asimov, David Kob, Christopher J. Byrne, Leigh Dana Jackson, Jane Espenson oraz Roxann Dawson.