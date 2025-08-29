Stanisław Bareja to twórca kultowych komedii czasów PRL. Filmy, które reżyserował do dziś uchodzą za najzabawniejsze polskie komedie. Bareja to twórca takich seriali jak "Alternatywy 4" i "Zmiennicy" oraz filmów jak "Miś", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", seriale "Alternatywy 4" i "Zmiennicy", czy "Brunet wieczorową porą".

To właśnie ten ostatni już dziś, czyli w piątek 29 sierpnia br. pokaże TVP1. Warto, więc włączyć dziś telewizor, by przypomnieć sobie tę kultową komedię czasów PRL i pośmiać się z absurdów czasów PRL.

"Brunet wieczorową porą". O czym jest ten film?

Głównym bohaterem filmu "Brunet wieczorową porą" jest Michał Roman, w którego wciela się Krzysztof Kowalewski. Mężczyzna zostaje uwikłany w ciąg absurdalnych sytuacji. Cyganka wróży mu, że zabije on bruneta, który zjawi się wieczorem w jego mieszkaniu.

Michał Roman wpada w panikę, gdy okazuje się, że spełniają się dwie inne jej wróżby. Kiedy znajduje zaginiony zegarek, a w totolotku wylosowane zostają przepowiedziane liczby. Bohater zaczyna oczekiwać, więc najgroźniejszej części przepowiedni.

"Brunet wieczorową porą". Kto gra w filmie? Obsada

W główną postać Michała Romana wcielił się Krzysztof Kowalewski. Poza nim w tej kultowej komedii czasów PRL w reżyserii Stanisława Barei można również zobaczyć takie gwiazdy jak:

Wojciech Pokora jako Kowalski, sąsiad Michała Romana

Janina Traczykówna jako Lucyna Barańczak, sąsiadka Michała Romana

Wiesław Gołas jako Kazik Malinowski, przyjaciel Michała Romana

Bohdan Łazuka jako przypadkowo odbierający telefon

Ryszard Pietruski jako Dzidek Krępak z Ciechocinka

Bożena Dykiel jako Anna Roman, żona Michała

Jan Kobuszewski jako kierowca MPO przewożący śnieg

Józef Nalberczak jako kierowca

"Brunet wieczorową porą". Przy realizacji Bareja pokłócił się z Tymem

"Brunet wieczorową porą" to film, który wyreżyserował Stanisław Bareja, a do którego scenariusz współtworzył Stanisław Tym. To on był autorem większości dialogów i skeczowych scen.

Scenopis powstawał w Goławicach, w domu Barei. W trakcie pracy doszło między reżyserem a Tymem do konfliktu. Według Tyma końcowa wersja była niedopracowana, dlatego też w napisach końcowych występuje pod pseudonimem Andrzej Kill.

"Brunet wieczorową porą". Satyra na partaninę i ordynarność

Ta kultowa komedia czasów PRL ukazuje partaninę i ordynarność realiów PRL. Intencją Barei podobnie jak we wcześniejszych komediach, czyli "Poszukiwany, poszukiwana", "Nie ma róży bez ognia" przeciwstawienie życiowo niespełnionego inteligenta otaczającym go cwaniakom. Charakterystycznym elementem filmu "Brunet wieczorową porą" jest piosenka "Cygańska jesień" wykonywana przez Annę Jantar.

"Brunet wieczorową porą". O której godzinie emisja w TVP1?

Dziś, czyli w piątek (29 sierpnia) komedię "Brunet wieczorową porą" będzie można zobaczyć o godzinie 21:25 na antenie TVP1. Naprawdę warto ten film zobaczyć.