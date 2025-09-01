Serial "Ktoś tu kłamie?" będzie można oglądać od 1 września od poniedziałku do piątku o godz. 16:00 w Czwórce.

Historie z sądu arbitrażowego

Według producenta "serial łączy dramatyzm rozpraw sądowych z emocjami fabularyzowanych historii, odsłania mroczne zakamarki ludzkich relacji i pokazuje, że za drobnymi sporami mogą się kryć dramaty zdolne zniszczyć życie bohaterów".

W każdym odcinku śledzimy jedną historię rozgrywającą się w przestrzeni sądu arbitrażowego – miejsca, gdzie strony przychodzą rozstrzygnąć swoje konflikty. Z pozoru błaha sprawa o podział majątku, niewielki dług czy uszkodzoną rzecz szybko przeradza się w zaciekły pojedynek, pełen kłamstw, manipulacji i zaskakujących zwrotów akcji. To tutaj na jaw wychodzą rodzinne tajemnice, skrywane romanse, zdrady, chciwość, zazdrość, a czasem nawet przestępstwa. Widzowie stają się świadkami intensywnych konfrontacji, w których prawda nie jest oczywista, a każdy dowód może odwrócić bieg wydarzeń.

Prawdziwi sędziowie w obsadzie

Historie ukazane w serialu inspirowane są autentycznymi sytuacjami, a w rolach arbitrów występują prawdziwi sędziowie – Marta Szostaczko, Katrzyna Zaczek i Dariusz Okolski – którzy nadają każdej sprawie wiarygodności i prowadzą bohaterów przez procedurę rozstrzygania sporu.

Bohaterowie w chwili kryzysu

"Ktoś tu kłamie?" zapowiadany jest jako "emocjonujący serial, w którym dramat rodzinny przeplata się z thrillerem obyczajowym. Widzowie obserwują bohaterów w momencie kryzysu – kiedy muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów, skonfrontować z najbliższymi lub bronić swojej reputacji. To opowieści o ludzkich słabościach, pragnieniach i błędach, które pokazują, jak cienka jest granica między lojalnością a zdradą, prawdą a kłamstwem".