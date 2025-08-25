Serial kryminalny "The Hunting Party" będzie można oglądać od 25 września o godz. 22:00 na antenie FX. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień.

O czym jest serial?

W serialu "The Hunting Party" elitarny zespół śledczych zostaje powołany, by schwytać najgroźniejszych morderców, którzy niedawno uciekli ze ściśle tajnego więzienia, które oficjalnie nigdy nie istniało. Agentka Rebecca Henderson rozpoczyna pościg za najbardziej poszukiwanym i niebezpiecznymi ludźmi w kraju.

Kto występuje w serialu?

W agentkę Henderson wciela się Melissa Roxburgh ("Star Trek: W nieznane", "Nie z tego świata", "Turbulencje"), a partnerują jej Nick Wechsler ("Roswell", "Zemsta", "Chicago P.D."), Patrick Sabongui ("Homeland", "300", "Flash"), Josh McKenzie ("Nowe legendy o Małpim Królu", "Kroniki Shannary", "Miecz prawdy") i Sara Garcia ("Ride", "Flash", "Nakarm mnie").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu "The Hunting Party" jest Jj Bailey ("Echo").