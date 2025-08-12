Stanisław Bareja był twórcą komedii, które do dziś uchodzą za kultowe filmy czasów PRL. Na swoim koncie ma takie tytuły jak "Miś", "Brunet wieczorową porą" czy seriale "Zmiennicy" i "Alternatywy 4".

Ten ostatni już dziś, czyli we wtorek 12 sierpnia br. pokaże TVP. To seans obowiązkowy dla prawdziwych fanów Stanisława Barei, ale również dla tych, którzy jeszcze nigdy go nie widzieli i lubią się śmiać z absurdów czasów PRL.

"Alternatywy 4". O czym jest ten serial?

Serial "Alternatywy 4" to opowieść o kilku rodzinach, które otrzymują przydziały na nowe mieszkania w nowo wybudowanym bloku na warszawskim Ursynowie. Każdy z nich pochodzi z innej warstwy społecznej. Serial "Alternatywy 4" pokazuje kilka miesięcy ich życia i zmagania z kontrolującym i próbującym rządzić nimi gospodarzem domu - Stanisławem Aniołem (Roman Wilhelmi). W tej produkcji Stanisława Barei nie brakuje absurdalnych sytuacji i zmagań z prl-owską rzeczywistością jak brak ogrzewania czy usterki w mieszkaniach.

"Alternatywy 4". Kto gra w serialu? Obsada

Rolę gospodarza w serialu "Alternatywy 4", czyli Stanisława Anioła gra Roman Wilhelmi. Poza nim w tym kultowym serialu czasów PRL w reżyserii Stanisława Barei można również zobaczyć takie gwiazdy jak:

Bożena Dykiel - Miećka

Wojciech Pokora - Zenobiusz Furman

Witold Pyrkosz - Balcerek

Zofia Czerwińska - Balcerkowa

Janusz Gajos - Jan Winnicki

Hanna Bieniuszewicz - Ewa Majewska

"Alternatywy 4". To nie Pyrkosz miał grać Balcerka

Mało, kto wie, że to nie on miał w pierwszej wersji zagrać tę postać. Stanisław Bareja wybrał do tej roli zupełnie innego aktora. W postać Józefa Balcerka miał wcielić się Ludwik Pak. Udało mu się nawet zagrać kilka scen, ale dalszą pracę nad serialem "Alternatywy 4" pokrzyżowało ogłoszenie stanu wojennego w Polsce. Produkcja została wstrzymana a gdy Stanisław Bareja znowu wszedł na plan, stwierdził, że nie jest już zainteresowany współpracą z Pakiem.

Jak wspominała Zofia Czerwińska w książce "Jak u Barei, czyli kto to powiedział" reżyser kultowego serialu obawiał się, że Pak "strywializuje tę postać". Maciej Replewicz w biografii Stanisława Barei opowiedział o zupełnie innym powodzie zakończenia tej współpracy. Aktor miał mieć problemy z alkoholem i być "niechlubnym" bohaterem incydentu, który miał miejsce jeszcze przed pierwszymi zdjęciami do serialu.

Kultowe kwestie w serialu "Alternatywy 4"

W serialu "Alternatywy 4" pada wiele kwestii, które przeszły do języka potocznego i do dziś uważane są za kultowe. Wśród nich są te wypowiadane przez Balcerka jak "A już myślałem, że to normalna tufta" czy "A pan to w ogóle życia nie zna! (…) Nie wiesz pan, że są rzeczy, o których się gospodarzom domu nawet nie śniło". Zygmunta Kołka o Zdzisławie Kotku: "Ja z tym lewatywą w układy wchodził nie będę!" czy Zosi, gosposi profesora: "Jaki prusak? To jest karakan. Ja zęby zjadłam na karakanach i ja wiem, że to jest karakan!".

Serial "Alternatywy 4". O której godzinie emisja w TVP?

Serial "Alternatywy 4" przypomni TVP. Warto nie wyłączać telewizora i nieco zarwać noc. Emisja pierwszego odcinka odbędzie się już dziś, 12 sierpnia o godz. 23:20 na kanale TVP2.