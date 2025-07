O tym, kto gra główną rolę w filmie o życiu Violetty Villas napisała m.in. Karolina Korwin Piotrowska. "W główną rolę wcieli się Sandra Drzymalska" - czytamy.

Odtwórczyni roli Villas gra też Izabelę Łęcką

Sandra Drzymalska to jedna z najbardziej utalentowanych polskich aktorek młodego pokolenia. Szerszej publiczności dała się poznać dzięki rolom w takich serialach, jak "Sexify" czy "Belfer", a także dzięki udziałowi w filmach "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje", nominowanym do Oscara "IO" Jerzego Skolimowskiego czy też "Pan Samochodzik i templariusze". W ostatnim czasie aktorka zdobywa coraz większe uznanie. W 2024 r. za rolę w filmie "Biała odwaga" otrzymała nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz nominację do Orła. Ponadto zagrała tytułową rolę w filmie "Simona Kossak", za która również dostała nominację do tegorocznych nagród Polskiej Akademii Filmowej. Sandra Drzymalska gra również główną rolę w serialu "Lalka", adaptacji powieści Bolesława Prusa, którą przygotowuje Netfilx.

Kto jeszcze gra w filmie o Violetcie Villas?

"W obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski. Reżyseria - Karolina Bielawska" - napisała Karolina Korwin Piotrowska.

"Dzięcioł i Violetta"

"Dzięcioł i Violetta" to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna - mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Walcząc o miłość matki, przegrywa z jej uzależnieniem od wolności, kariery i leków. Paradoksalnie odrzucenie staje się jego ocaleniem" - napisano w serwisie filmweb.pl o filmie.