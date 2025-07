"Nocą w Nowym Jorku" ("Daddio") trafił już pod koniec ubiegłego roku do wypożyczalni VOD oraz do serwisu Prime Video, gdzie długo utrzymywał się w czołówce najchętniej oglądanych filmów. Teraz dzieło mogą oglądać również abonenci platformy CANAL+ online.

Kto stoi za filmem?

Dramat wyreżyserowała według własnego scenariusza Christy Hall ("It Ends With Us"). W obsadzie znaleźli się Dakota Johnson ("Pięćdziesiąt twarzy Greya"), Sean Penn ("Rzeka tajemnic") i Marcos A. Gonzalez ("Wilk z Wall Street"). Zdjęcia trwały jedynie dwa tygodnie.

O czym jest film?

Nowy Jork, lotnisko JFK. Młoda kobieta (Dakota Johnson) jadąc taksówką, wdaje się w rozmowę z kierowcą (Sean Penn) na temat relacji międzyludzkich i tego, co ich zdaniem jest w życiu najważniejsze. Oboje nie zdają sobie sprawy z tego, że ta niezobowiązująca nocna przejażdżka na Manhattan przyniesie tyle nieprawdopodobnie ważnych refleksji i być może odmieni ich losy już na zawsze.