"Pracująca dziewczyna" zostanie wyemitowana 19 lipca o godz. 20:00 w Kino TV.

Kto stoi za filmem?

Ta ponadczasowa komedia lat 80. pochwalić może się świetną obsadą aktorską. W roli głównej zjawiskowa Melanie Griffith (początkowo rolę tę zagrać miała Michelle Pfeiffer). Na ekranie towarzyszą jej ikony światowego kina: Sigourney Weaver, znana z ról w "Obcym", "Pogromcach duchów" i "Avatarze", oraz Harrison Ford, gwiazda serii "Gwiezdnych wojen" i "Indiana Jones".

Reklama

Reżyserem tego wyjątkowego obrazu jest Mike Nichols, twórca wielu równie kultowych filmów, m.in. nominowanego do Oscara "Kto się boi Virginii Woolf?" czy "Absolwenta" z Dustinem Hoffmanem.

Wielka ikona lat 80. i 90.

Reklama

Melanie Griffith w latach 80. i 90. była jedną z najbardziej rozchwytywanych amerykańskich aktorek. Córka Tippi Hedren, legendy kina znanej z filmów Alfreda Hitchcocka, oraz aktora Petera Griffitha, od najmłodszych lat obracała się w świecie artystycznym. Zadebiutowała na ekranie jako nastolatka w westernie "Smith!" (1969). Na swoim koncie ma role u boku Paula Newmana w "Zdradliwej toni" czy Roberta Carradine w filmie "Przejażdżka". Za rolę Holly Body w filmie "Świadek mimo woli" otrzymała nominację do Złotego Globu, ale prawdziwy przełom przyniosła jej rola Tess McGill w filmie "Pracująca dziewczyna". To właśnie dzięki tej roli otrzymała Złoty Glob oraz nominację do najbardziej prestiżowej nagrody Hollywood - Oscara. Ta pamiętna rola do dziś pozostaje jedną z najważniejszych punktów w jej karierze.

Talent aktorski po Melanie odziedziczyła także jej córka Dakota Johnson, która światową sławę zdobyła dzięki roli Anastasii Steele w serii "50 twarzy Greya". Obecnie możemy oglądać Dakotę w najnowszej produkcji "Materialiści", opowieści o kobiecej ambicji i sukcesie, będącej modowym hołdem dla stylizacji z "Pracującej dziewczyny".

O czym jest film?

"Pracująca dziewczyna" to opowieść o Tess McGill (Melanie Griffith) inteligentnej, przebojowej kobiecie, która każdego dnia mierzy się z niedocenianiem. Pomimo, że zatrudniona jest w prestiżowej korporacji na Wall Street jako sekretarka, jej ambicje sięgają znacznie wyżej niż typowe biurowe obowiązki. Kiedy podczas pobytu w górach jej przełożona Katherine Parker (Sigourney Weaver) ulega wypadkowi, Tess odkrywa, że zamierzała ona wykorzystać jej pomysł jako własny. Postanawia więc działać na własną rękę, podszywa się pod menedżerkę, realizuje swój plan oraz zdobywa miłość tajemniczego Jacka (Harrison Ford).

100 milionów wpływów

"Pracująca dziewczyna" to film o kobiecej sile, równouprawnieniu, przebijaniu szklanego sufitu i przełamywaniu stereotypów. Przy budżecie 28 milionów dolarów zarobił blisko 103 miliony, zdobył sześć nominacji do Oscarów, w tym m.in. za najlepszy film, reżyserię, rolę główną dla Melanie Griffith. Ostatecznie zdobył statuetkę za najlepszą piosenkę "Let the River Run".