Bykowiec jest ikonicznym symbolem Indiany Jonesa, kultowej postaci w historii kina, a (licytacja tego przedmiotu) to punkt kulminacyjny tej aukcji – ocenił w rozmowie z agencją AP Joe Maddalena, wiceprezes domu aukcyjnego.

Bat przechodzący z rąk do rąk

We wszystkich filmach o żądnym przygód poszukiwaczu historycznych artefaktów główny bohater pojawia się w skórzanej kurtce, kapeluszu fedora i z batem przy pasku.

Reklama

Sprzedany w czwartek rekwizyt należał wcześniej do aktora Harrisona Forda, grającego rolę Indiany Jonesa. Podczas brytyjskiej premiery trzeciej części cyklu Ford podarował go ówczesnemu następcy tronu, a obecnemu władcy Wielkiej Brytanii, Karolowi. On z kolei przekazał go swojej pierwszej żonie, Dianie, a księżna podarowała bat obecnemu właścicielowi. Jego tożsamość, podobnie jak obecnego nabywcy, nie została ujawniona.

Sanki za blisko 15 milionów dolarów

Reklama

Choć pół miliona dolarów jest znaczącą kwotą, to bat Indiany nie był najdroższym filmowym rekwizytem sprzedanym podczas aukcji. Sanki "Rosebud" z nakręconego w 1941 roku filmu Orsona Wellesa "Obywatel Kane" zostały bowiem kupione za 14,75 mln dolarów. Wiadomo, że przetrwały trzy egzemplarze filmowych sanek. Jeden z nich kupił w 1982 roku Steven Spielberg za 60,5 tysięcy dolarów, a w 1996 roku anonimowy nabywca wydał na trzeci egzemplarz 233 tysiące dolarów.

Buty za ponad 32 miliony dolarów

Choć sanki pojawiły się w filmie, który wielu uważa za najlepszy w historii kina, to nie pobiły ceny rubinowych pantofelków, sprzedanych ostatnio na innej aukcji. Za noszone przez Judy Garland buciki z "Czarnoskiężnika z krainy Oz" kupujący zapłacił aż 32,5 mln dolarów.

Piątek jest ostatnim dniem aukcji rekwizytów. Chętni mają jeszcze szansę na zdobycie czapki Macaulaya Culkina z filmu "Kevin sam w domu", rewolweru, którym Kurt Russell posługiwał się w filmie "Wyatt Earp", oraz pary mieczy z filmu "Kill Bill Vol. 1". Na sprzedaż wystawiono również pierwsze wydanie powieści o Harrym Potterze, podpisane przez J.K. Rowling.