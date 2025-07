"Ta współpraca to szansa na połączenie wyjątkowej wizji autorskiej reżysera z rozmachem produkcyjnym TVN Warner Bros. Discovery" – czytamy w informacji prasowej.

Sukcesy Jana Holoubka

Filmy, które już powstały ze współpracy między Janem Holoubkiem a TVN Warner Bros. Discovery – "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" oraz "Doppelgänger. Sobowtór" – odbiły się echem w całej Polsce i poza jej granicami. Pierwszy tytuł był fabularnym debiutem reżyserskim Jana Holoubka i od razu stał się jednym z najbardziej uznanych filmów ostatnich lat. Łącznie zdobył 19 różnych nagród i wyróżnień, w tym 7 Orłów i nagrodę główną w Gdyni. W samych kinach obejrzało go ponad 700 tys. Polaków.

Podobnie przychylne recenzje zdobył film "Doppelgänger. Sobowtór", który z Festiwalu Filmowego w Gdyni wyjechał aż z pięcioma wyróżnieniami.

Serial kryminalny i film wojenny

Teraz nadszedł czas na kolejne wspólne projekty fabularne Jana Holoubka z TVN Warner Bros. Discovery. Pierwszym z nich będzie nowa, realizowana z rozmachem produkcja serialowa dla platformy HBO Max. Partnerem TVN WBD przy tym ważnym tytule jest Lulu Production, a ekipa już weszła na plan. Twórcy serialu powrócą do jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Polski.

Drugim projektem jest film fabularny "Wild Wild East", koprodukowany z TVN WBD. Obraz z m.in. Itayem Tiranem, Robertem Więckiewiczem, Piotrem Trojanem, Janem Bülowem, Jackiem Bellerem przeniesie widzów do Polski roku 1943 — czasu codziennego dramatu Żydów. Zdjęcia do "Wild Wild East" potrwają od października do grudnia bieżącego roku.

Jan Holoubek to bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych polskich twórców ostatnich lat. Jak mało kto potrafi przenieść na ekran prawdziwe historie i zabrać widzów w sentymentalną podróż wizualną, jednocześnie kreując gęstą, duszną atmosferę i znakomitą dramaturgię. Ogromnie się cieszę na naszą współpracę – mówi Bogumił Lipski, Drama & Film Unit Director, TVN Warner Bros. Discovery.

Konkurs dla studentów filmówek

Jan Holoubek dzieli się swoim talentem i pasją także z młodymi twórcami. Od 2024 roku jest przewodniczącym jury ogólnopolskiego konkursu "Uwolnij wyobraźnię", organizowanego przez TVN WBD i TVN XR Studio, największe i najnowocześniejsze studio produkcji wirtualnej w Europie. Inicjatywa jest skierowana do studentów szkół filmowych i ma na celu promowanie młodych talentów oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii w produkcji filmowej. Każdy juror obejmuje opieką mentorską jedną z ekip i dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami z planu.