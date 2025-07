Według analityków rynku kinowego nowy "Koszmar minionego lata" ma szansę powalczyć o wpływy przekraczające 100 milionów dolarów na światowym rynku.

O czym jest film?

W reboocie fabuła nie odbiega od oryginału. Kiedy piątka przyjaciół nieumyślnie powoduje wypadek samochodowy, zawierają pakt, aby zachować to co się stało w tajemnicy, zamiast stawić czoła konsekwencjom. Rok później przeszłość powraca, by ich prześladować. Przyjaciele są zmuszeni stawić czoła przerażającej prawdzie: ktoś wie, co zrobili zeszłego lata... i jest piekielnie zdeterminowany, aby się zemścić.

Kto stoi za filmem?

Nową wersję nakręciła Jennifer Kaytin Robinson ("Zróbmy zemstę"), która napisała także scenariusz wespół z Samem Lanskym.

W głównej roli występuje Madelyn Cline ("Outer Banks", "Wymazać siebie", "Stranger Things"), a partnerują jej Chase Sui Wonders ("Studio", "Bodies Bodies Bodies", "Na lodzie"), Jonah Hauer-King ("Mała syrenka", "Małe kobietki", "O psie, który wrócił do domu"), Tyriq Withers ("Atlanta", "Ja", "Him"), Sarah Pidgeon ("Małe wielkie historie", "Gotham", "Lazareth"), Billy Campbell ("Pan i pani Smith", "Sprawa nierozwiązana", "FBI") oraz powracające gwiazdy oryginału: Freddie Prinze Jr. ("Cała ona", "Scooby-Doo", "Koszmar następnego lata") i Jennifer Love Hewitt ("Koszmar następnego lata", "Wielki podryw", "Smoking").

Oryginalna trylogia

Oryginalny film z 1997 roku był oparty na powieści z 1973 roku autorstwa Lois Duncan. Kosztował kilkanaście milionów dolarów, a zarobił około 120 milionów. Zaowocował również sequelem "Koszmar następnego lata" (1998), który przyniósł dochody rzędu 80 milionów, ale już przy znacznie większym budżecie, przekraczającym 60 milionów, oraz triquelem "Koszmar kolejnego lata" (2006), który został zmiażdżony przez krytyków (0 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatotes) i trafił od razu na rynek DVD, gdzie nie odniósł większego sukcesu. W sumie jednak cała trylogia obrosła kultem i przyniosła wpływy przekraczające 200 milionów dolarów.