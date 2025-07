Projekt potrwa do 31 maja 2029 roku.

Rekonstrukcja cyfrowa tysięcy tytułów

2000 materiałów z taśm magnetycznych zostanie zdigitalizowanych i poddanych upscalingowi do rozdzielczości HD, co poprawi ich jakość wizualną, a 100 archiwalnych pozycji programowych zapisanych na taśmie światłoczułej zostanie zeskanowanych i zrekonstruowanych cyfrowo. Co więcej, we wszystkich produkcjach pojawią się napisy dla niesłyszących, a przy wybranych tytułach również audiodeskrypcja.

Rekonstrukcja cyfrowa to proces zaawansowany technologicznie i wymagający precyzji, dlatego realizuje go zespół doświadczonych fachowców. Każda klatka danej audycji jest osobno skanowana, poddawana rekonstrukcji obrazu, dźwięku i korekcji barwnej. Wykorzystujemy do tego celu najwyższej klasy sprzęt, a podczas obróbki materiałów szczególną wagę przywiązujemy do poszanowania oryginalnej wizji twórcy oraz integralności dzieła – komentuje Ewelina Sapińska z Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej.

Kultowe filmy i seriale wśród zrekonstruowanych

Wśród tytułów, które zyskają nową cyfrową jakość, znajdą się m.in. filmy "Ucieczka z kina Wolność" Wojciecha Marczewskiego, "Niespotykanie spokojny człowiek" Stanisława Barei, "Pograbek" Jana Jakuba Kolskiego, "Nocne graffiti" Macieja Dutkiewicza oraz seriale "Czarne chmury" Andrzeja Konica, "Kariera Nikodema Dyzmy" Jana Rybkowskiego i Marka Nowickiego, a także "Opowieści weekendowe" Krzysztofa Zanussiego.

Miliony złotych z Unii Europejskiej

Projekt "DigIT – digitalizacja i archiwizacja filmowego archiwum Telewizji Polskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Wartość projektu wynosi 41,6 mln zł, z czego wkład Funduszy Europejskich to 31,6 mln zł. Łączny poziom dofinansowania projektu ze środków UE (EFRR): 79,71 proc.

Telewizja Polska jest właścicielem ponad 1,5 mln audycji audiowizualnych, które stanowią część dziedzictwa kulturowego Polaków. Dotychczas nadawca poddał obróbce cyfrowej ponad 2,5 tys. archiwalnych pozycji programowych i bezpłatnie udostępnił je w internecie.