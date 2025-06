Film "Saint-Exupéry. Zanim powstał Mały Książę" trafił na ekrany polskich kin pod koniec grudnia ubiegłego roku, po kilku miesiącach pojawił się w wypożyczalniach VOD, a od dziś, 28 czerwca, jest dostępny dla abonentów platformy CANAL+ online.

O czym jest film?

Akcja filmu rozgrywa się w roku 1930. Antoine de Saint-Exupéry, na kilkanaście lat przed wydaniem swojej najsłynniejszej książki "Mały Książę", pracuje jako pilot w świadczącej lotnicze usługi pocztowe firmie Aéropostale w Argentynie. Pewnego dnia jego przyjaciel Henri Guillaumet nie wraca z jednej ze swoich podróży. Pomimo spodziewanych niebezpieczeństw, Antoine postanawia wyruszyć na poszukiwania zaginionego pilota. To z pozoru niemożliwe zadanie zmusi go do przekroczenia piętrzącego się wysoko górskiego pasma And oraz własnych słabości. Podczas tej wyprawy pilot doświadczy wielu wrażeń, które później wykorzysta do stworzenia swojej niezwykłej książki.

Kto występuje w filmie?

Jako Antoine de Saint-Exupéry występuje dwukrotny laureat Cezara – Louis Garrel ("Oficer i szpieg"), a w gwiazdorskiej obsadzie są także Vincent Cassel ("Nienawiść") jako Henri Guillaumet oraz Diane Kruger ("Bękarty wojny") w roli Noëlle Guillaumet.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował według własnego scenariusza Pablo Agüero ("Sabat sióstr", "Salamandra").