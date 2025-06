Wszystkie osiem odcinków serialu "Byliśmy łgarzami" można już oglądać na Prime Video, gdzie thriller od razu wskoczył na 1. miejsce listy przebojów.

Hit w Polsce i na świecie

Ale to nie wszystko, bowiem "Byliśmy łgarzami" to w tej chwili numer jeden platformy Prime Video zarówno na polskim, jak i światowym rynku. Co więcej, serial podoba się krytykom – 75 proc. recenzji na portalu RottenTomatoes jest pozytywnych.

Reklama

"To perfekcyjny thriller young adult na lato" – uważa Daisy Lester z "The Independent".

O czym jest serial?

Serial "Byliśmy łgarzami" śledzi losy Cadence Sinclair Eastman i paczki jej najbliższych przyjaciół, zwanych Łgarzami, podczas letnich wypadów na prywatną wyspę w Nowej Anglii należącą do dziadka głównej bohaterki. Sinclairowie są amerykańską arystokracją słynącą z dobrego stylu, bogactwa i godnych podziwu więzi rodzinnych. Jednak po tajemniczym wypadku, który na zawsze zmienia życie Cadence, wszyscy, w tym jej ukochani Łgarze, wydają się mieć coś do ukrycia.

Kto występuje w serialu?

Reklama

W rolach głównych występują Emily Alyn Lind ("Wkraczając w pustkę", "Doktor Sen", "Pogromcy duchów: Imperium lodu") jako Cadence Sinclair Eastman, Shubham Maheshwari jako Gat Patil, Esther McGregor ("Babygirl", "Obi-Wan Kenobi", "W pokoju obok") jako Mirren Sinclair Sheffield oraz Joseph Zada ("Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek") jako Johnny Sinclair Dennis.

Na ekranie pojawiają się również Caitlin FitzGerald ("Proces Siódemki z Chicago", "To skomplikowane", "Stacja Jedenasta") jako Penny Sinclair, Mamie Gummer ("Nigdy nie jest za późno", "Oddział", "Panaceum") jako Carrie Sinclair, Candice King ("Juno", "Pamiętniki wampirów", "Martwa dziewczyna") jako Bess Sinclair, Rahul Kohli ("Electric State", "iZombie", "Zagłada domu Usherów") jako Ed Patil oraz David Morse ("Zielona mila", "The Hurt Locker. W pułapce wojny", "Kontakt") jako Harris Sinclair.

Kto stoi za serialem?

Autorkami scenariusza i producentkami wykonawczymi serialu są showrunnerki Julie Plec ("Pamiętniki wampirów", "Wampiry: Dziedzictwo") i Carina Adly MacKenzie ("Roswell, w Nowym Meksyku", "The Originals", "Flash"). W gronie producentek wykonawczych znalazły się również Emily Cummins z My So-Called Company ("The Endgame", "Akademia wampirów") oraz autorka powieści E. Lockhart. Serial został wyprodukowany przez Universal Television – oddział Universal Studio Group oraz Amazon MGM Studios.

W Polsce powieść "Byliśmy łgarzami" ukazała w 2022 roku nakładem wydawnictwa Poradnia K.