Film "Nowokaina" jest dostępny do wypożyczenia w serwisach MEGOGO (13,99 zł), Prime Video (14,99 zł), Premiery CANAL+ i Rakuten TV (po 17,99 zł) oraz Player (18 zł).

Kto stoi za filmem?

Film "Nowokaina" wyreżyserowali Dan Berk i Robert Olsen ("Złoczyńcy", "Plaga wampirów 2", "Ciało") według scenariusza Larsa Jacobsona ("Baby Blues").

Kto występuje w filmie?

W roli głównej występuje znany fanom kultowego serialu "The Boys" Jack Quaid, a partnerują mu Amber Midthunder ("Predator: Prey"), Ray Nicholson ("Uśmiechnij się 2"), Jacob Batalon ("Spider-Man: Homecoming") i Betty Gabriel ("Uciekaj!").

O czym jest film?

Okres przedświąteczny w słonecznym San Diego to idealny moment, by wyznać swoje uczucia. Nathan (Jack Quaid), pracownik banku, od dawna podkochuje się w jednej z kasjerek, Sherry. Pewnego dnia w placówce dochodzi do napadu, a jego wybranka (Amber Midthunder) zostaje wzięta do niewoli jako zakładniczka napastników. Bohater bez wahania postanawia uratować dziewczynę, a rzadka choroba genetyczna, na którą cierpi mężczyzna, staje się jego największym sprzymierzeńcem w walce o miłość.

"Nowokaina" bardzo spodobała się na świecie (81 proc. pozytywnych recenzji na portalu RottenTomatoes), choć polscy krytycy tradycyjnie byli mniej pobłażliwi dla szalonej formuły filmu (średnia ocen na Filmwebie to tylko 5.9).