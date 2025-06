Dokumenty "Silni wbrew naturze" oraz "David Attenborough: Świat oceanów" można oglądać na platformie Disney+.

"Silni wbrew naturze"

W programie "Silni wbrew naturze" Ryan Reynolds prezentuje najmniej doceniane, a jednocześnie niezwykle interesujące zwierzęta. Od wzbudzających litość stworzeń z supermocami po genialnych oszustów – Ryan pokazuje widzom rozmaite dziwactwa matki natury. Przedstawia niecodzienne rytuały godowe i szokujące strategie rodzicielskie. To opowieść o bohaterach natury, którzy rzadko trafiają na okładki magazynów, ale bez wątpienia zasługują na uwagę. Każdy z pięciu odcinków skupia się na innym aspekcie ich życia – od rozmnażania i przetrwania, po sposoby opieki nad potomstwem i nietypowe zachowania.

Program został wyprodukowany przez nagrodzone Emmy studio Maximum Effort Ryana Reynoldsa oraz wyróżnianą Emmy i BAFTA firmę Wildstar Films. Autorem muzyki jest Harry Gregson-Williams, a zespół Green Day stworzył oryginalny utwór tytułowy, który pojawia się w zwiastunie.

"David Attenborough: Świat oceanów"

Z kolei "David Attenborough: Świat oceanów" to pełnometrażowy film dokumentalny, w którym legendarny przyrodnik prezentuje najbardziej spektakularne podwodne siedliska Ziemi. Korzystając z doświadczenia zdobywanego przez ponad 70 lat pracy, Attenborough pokazuje, że dziś mamy wyjątkową okazję do odkrywania oceanów, a jednocześnie zwraca uwagę na ich kluczowe znaczenie dla przyszłości naszej planety. Mimo ogromnych zagrożeń, jakie niosą destrukcyjne połowy i zmiany klimatu, film niesie przesłanie nadziei – odbudowa życia morskiego na niespotykaną dotąd skalę jest wciąż możliwa.

Twórcy zabierają widzów w fascynującą podróż przez podwodne krajobrazy – od tętniących życiem lasów wodorostów po hipnotyzujące rafy koralowe i samotne szczyty ukryte w głębinach oceanu. Wszystkie te ekosystemy są ze sobą powiązane i odgrywają kluczową rolę w walce z kryzysem klimatycznym.

Film wyreżyserowali Toby Nowlan, Keith Scholey i Colin Butfield. Producentem wykonawczym w imieniu Silverback Films był Toby Nowlan, a produkcja powstała we współpracy z Open Planet Studios. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się: Louise Pedersen i Rachel Job (All3Media), Tom McDonald i Janet Han Vissering (National Geographic), Jasper Smith (Arksen Ltd, 10% for the Ocean), Minderoo Productions Limited, Enric Sala (National Geographic Society i Pristine Seas), Kristin Rechberger (Dynamic Planet, Revive Our Ocean), Rolly i Francoise van Rappard (Don Quixote Foundation) oraz Olivier Wenden (Fundacja Księcia Monako Alberta II).

