Horror "Until Dawn" jest już dostępny w wersji cyfrowej do kupienia w serwisach Polsat Box Go (48 zł), MEGOGO (52,99 zł), Premiery CANAL+, Prime Video oraz Rakuten TV (po 49,99 zł), gdzie od razu wskoczył na 1. miejsce listy przebojów.

O czym jest film?

"Until Dawn" to historia, która powtarza się… bez końca. Rok po tajemniczym zaginięciu swojej siostry Melanie, Clover wraz z grupą przyjaciół wybiera się do doliny, w której ostatnio była widziana dziewczyna. Przeszukując opuszczone budynki, grupa natyka się na zamaskowanego zabójcę, który nie cofnie się przed niczym, by zabić wszystkich członków wyprawy. Makabryczna noc powtarza się codziennie. Grupa młodych ludzi musi znaleźć sposób, by przerwać ten piekielny krąg i powstrzymać mordercę.

Reklama

Kto występuje w filmie?

Reklama

Główną rolę Clover gra Ella Rubin ("Anora", "Na samą myśl o tobie", "Ulica strachu: Królowa balu"), a partnerują jej Michael Cimino ("Twój Victor", "Jeszcze nigdy...", "Annabelle wraca do domu") jako Max, Odessa A'zion ("Hellraiser", "Grand Army", "Duchy") jako Nina, Ji-young Yoo ("Palące tygrys", "Ekspatki", "Freaky Tales") jako Megan, Belmont Cameli ("The Alto Knights", "Bezsenność we dwoje", "Imperium") jako Abe, Maia Mitchell ("Spryciarz", "Ostatnie wakacje") jako Melanie oraz Peter Stormare ("Fargo", "Tańcząc w ciemnościach", "Constantine") jako doktor Hill.

Kto stoi za filmem?

"Until Dawn" wyreżyserował David F. Sandberg ("Shazam!", "Kiedy gasną światła", "Annabelle: Narodziny zła"), a scenariusz adaptowany napisali Gary Dauberman ("Annabelle wraca do domu", "To", "Miasteczko Salem", "Zakonnica") i Blair Butler ("Zaproszenie", "Polaroid", "Park grozy").

Film potroiło z nawiązką swój 15-milionowy budżet, wyciągając z kinowych kas na całym świecie ponad 53 miliony dolarów.