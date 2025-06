Z usuniętego już wpisu w mediach społecznościowych dowiedzieliśmy się, że premiera trzeciego sezonu serialu "Squid Game" nastąpi 27 czerwca 2025 roku – co okazało się zgodne z prawdą.

"Najpotężniejsze zakończenie"

Fani zostali pozytywnie zaskoczeni teaserowym zwiastunem. Wynikało z niego nie tylko to, że Gi-hun przeżył i bierze udział w kolejnych rozgrywkach, ale także, że Jun-hee żyje i urodzi dziecko.

Pełny zwiastun tylko podkręcił emocje. "To będzie najpotężniejsze zakończenie serialu na Netflixie" – ekscytowali się wielbiciele serialu w komentarzach w serwisie YouTube.

O czym jest trzeci sezon hitu?

Trzeci i ostatni sezon "Squid Game" opowiada historię Gi-huna (Lee Jung-jae), który stracił w grze najlepszego przyjaciela i pogrążył się w rozpaczy. Wszystkiemu winny jest Front Man (Lee Byung-hun), który ukrywał swoją prawdziwą tożsamość, aby zinfiltrować grę. Gi-hun uparcie dąży do zakończenia gry. Tymczasem Lider robi kolejny ruch, a wybory ocalałych graczy prowadzą do poważniejszych konsekwencji w każdej rundzie.

"Świat z niecierpliwością czeka na wielki finał. Jego scenariusz napisał reżyser Hwang Dong-hyuk, który obiecał widzom zakończenie na miarę tej epickiej historii. Czy jest jeszcze nadzieja dla ludzkości w tej najokrutniejszej z rzeczywistości? Fani na całym świecie odliczają dni do ujawnienia ostatecznej odpowiedzi" – zapopowiadał Netflix.

Historyczny rekord sezonu drugiego

Jak ujawnił portal Deadline, drugi sezon serialu "Squid Game" tylko w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlono 68 milionów razy.

Tym samym nowy sezon "Squid Game" grubo przebił poprzedni rekord, który należał do innego wielkiego hitu Netflixa, serialu "Wednesday". Produkcja Tima Burtona miała oglądalność po trzech dniach na poziomie 50,1 mln.

Ostatecznie drugi sezon osiągnął jednak oglądalność rzędu 193 milionów, zatem choć to rewelacyjny wynik, to jednak sporo słabszy od oryginalnego sezonu.

Pierwszy sezon "Squid Game" pozostaje najchętniej oglądanym serialem w historii Netflixa. W ciągu trzech miesięcy serial wyświetlono 265 milionów razy.

O czym opowiadał drugi sezon?

Trzy lata po wygraniu "Squid Game" Gracz 456 pozostaje zdeterminowany, aby znaleźć ludzi stojących za grą i położyć kres ich okrutnemu sportowi. Wykorzystując fortunę do sfinansowania swoich poszukiwań, Gi-hun zaczyna od najbardziej oczywistych miejsc: szuka mężczyzny w eleganckim garniturze grającego w ddakji w metrze. Kiedy jego wysiłki w końcu przynoszą rezultaty, droga do pokonania organizacji okazuje się bardziej zabójcza, niż sobie wyobrażał: aby zakończyć grę, musi ponownie do niej wejść.

Hwang Dong-hyuk, który przeszedł do historii podczas 74. gali Primetime Emmys, stając się pierwszym Azjatą z nagrodą za wybitną reżyserię serialu dramatycznego, ponownie kierował serialem jako reżyser, scenarzysta i producent.

Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun i Gong Yoo powrócili do swoich ról z pierwszego sezonu, a znakomita lista nowych członków obsady, w tym Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri i Won Ji-an, powiększyła zespół barwnych postaci w drugim sezonie.

Pierwsze doniesienia o trzecim sezonie

Wiadomość o trzecim sezonie po raz pierwszy została przekazana fanom z całego świata już w sierpniu 2024 roku za pośrednictwem specjalnego oświadczenia producenta wykonawczego, scenarzysty i reżysera serialu – Hwanga Dong-hyuka.

Minęły prawie trzy lata od momentu, gdy pierwszy sezon "Squid Game" wywołał sensację na całym świecie. W tym czasie wydarzyło się wiele niewyobrażalnych rzeczy. Bardzo się cieszę, że mogę dziś ogłosić datę premiery drugiego sezonu i podzielić się z Wami informacjami o sezonie trzecim, który będzie finałem historii.

Pamiętam, jak trudno mi było uwierzyć, że wracam do świata "Squid Game" podczas pierwszego dnia zdjęć do nowego sezonu. To było niemal surrealistyczne doświadczenie. Jestem ciekawy, jakie będą Wasze odczucia po powrocie do "Squid Gam" po tak długim czasie. Seong Gi-hun, który poprzysiągł zemstę pod koniec sezonu pierwszego, powraca i znowu dołącza do gry. Czy uda mu się zrealizować swój plan? Lider również tym razem nie będzie łatwym przeciwnikiem. Zacięta walka potrwa aż do finału serialu w trzecim sezonie, który będzie miał premierę w przyszłym roku.

Jestem zachwycony, widząc, jak ziarno zasiane podczas tworzenia "Squid Game" kiełkuje, rośnie i przynosi owoce - aż do końca tej historii. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Wam kolejną dawkę niezapomnianych emocji. Mam nadzieję, że czekacie na nią z niecierpliwością. Dziękuję za Waszą lojalność i do usłyszenia wkrótce!

Fenomen serialu "Squid Game"

"Squid Game" to południowokoreański serial telewizyjny, który miał premierę 17 września 2021 roku na platformie Netflix. Podbił serca milionów odbiorców na całym świecie. Składa się z 9 odcinków, które pokazują ludzi z ubogich środowisk, skuszonych ogromnymi pieniędzmi i ich zachowania podczas uczestnictwa w tytułowej "grze w kalmara".

Stworzony przez Hwanga Dong-hyuka "Squid Game" po 12 latach prac w zaledwie 12 dni został najpopularniejszym serialem Netflixa od początku istnienia serwisu. Przykuwając uwagę całego świata, zdominował Global Top 10 przez dziewięć kolejnych tygodni – jako pierwszy serial nieanglojęzyczny – i przeszedł do historii zdobywając nagrody Emmy.

"Squid Game" doczekał się już spin-offu, 26 grudnia 2024 roku premierę miał 2. sezon serialu, zaś sezon 3. debiutuje właśnie 27 czerwca2025.