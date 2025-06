Horror SF "M3GAN 2.0" pojawił się w polskich kinach dziś, w piątek 27 czerwca 2025 roku.

O czym jest "M3GAN 2.0"?

Dwa lata po tym, jak M3GAN, cud sztucznej inteligencji, zbuntowała się i rozpoczęła morderczy (i nienaganny choreograficznie) szał, a następnie została zniszczona, twórczyni M3GAN, Gemma (Allison Williams znana z "Uciekaj!"), stała się głośną orędowniczką rządowego nadzoru nad sztuczną inteligencją. Tymczasem siostrzenica Gemmy, Cady (Violet McGraw znana z "Nawiedzonego domu na wzgórzu"), ma już 14 lat i buntuje się przeciwko nadopiekuńczym zasadom Gemmy.

W nowym rozdziale w niewyjaśnionych okolicznościach dochodzi do kradzieży technologii leżącej u podstaw działania M3GAN. Zostaje ona niewłaściwie wykorzystana przez potężnego kontrahenta wojskowego do stworzenia robota-szpiega znanego jako Amelia (Ivanna Sakhno znana z serialu "Ahsoka"). Jednak wraz ze wzrostem samoświadomości Amelii, staje się ona zdecydowanie mniej zainteresowana przyjmowaniem rozkazów od ludzi ani przebywaniem ich w pobliżu. Mając na uwadze przyszłość ludzkiej egzystencji, Gemma zdaje sobie sprawę, że jedyną opcją jest wskrzeszenie M3GAN (ponownie Amie Donald) i zaopatrzenie jej w kilka ulepszeń, dzięki czemu będzie szybsza, silniejsza i bardziej zabójcza. Gdy ścieżki robotów się przetną, dojdzie do konfrontacji.

O czym była pierwsza "M3GAN"?

M3GAN narodziła się jako wybitne osiągnięcie w dziedzinie sztucznej inteligencji. Przypominająca żywą osobę lalka zaprogramowana tak, żeby być najlepszą przyjaciółką dzieci i wsparciem dla rodziców. M3GAN została zaprojektowana przez wybitną specjalistkę od robotyki Gemmę (Allison Williams) pracującą dla firmy produkującej zabawki. Lalka widzi i słyszy oraz uczy się, stając się przyjaciółką, nauczycielką, towarzyszką zabaw oraz obrończynią wskazanego dziecka.

Kiedy Gemma nagle musi zająć się osieroconą 8-letnią siostrzenicą Cady (Violet McGraw), desperacko próbuje odnaleźć się w roli rodzica, do której nie jest przygotowana. Gdy przygniata ją ogrom pracy, Gemma postanawia zaoferować Cady prototyp M3GAN, aby rozwiązać jej problemy. Ta decyzja będzie miała niewyobrażalne konsekwencje.

Podczas gdy pomiędzy M3GAN i Cady rodzi się coraz silniejsza więź, Gemma jest coraz bardziej przerażona, widząc, że twór, który wymyśliła, by pomóc dziewczynce, uczy się w ekspresowym tempie... i że M3GAN może dostrzegać "zagrożenia" dla Cady, które w rzeczywistości nie istnieją.

Kto stoi za serią "M3GAN"?

Za franczyzę "M3GAN" odpowiadają najbardziej kreatywne umysły w branży horrorów – James Wan, twórca filmów z cyklu "Piła", "Naznaczony" i "Obecność", oraz Blumhouse, producent serii "Halloween" oraz "Czarny telefon" i filmu "Niewidzialny człowiek".

Oba filmy z serii "M3GAN" zostały wyprodukowane przez Jasona Bluma i Jamesa Wana oraz wyreżyserowane przez wielokrotnie nagradzanego Gerarda Johnstone'a ("Areszt domowy"). Scenariusz drugiej części napisał sam Johnstone, zaś pierwszej – Akela Cooper ("Wcielenie", "Zakonnica II"), która posiłkowała się pomysłem własnym i Jamesa Wana.

Producentami wykonawczymi filmów są ich gwiazda Allison Williams, jak również Mark Katchur, Ryan Turek, Michael Clear, Judson Scott, Adam Hendricks i Greg Gilreath.

W obu filmach z serii "M3GAN" występują także Brian Jordan Alvarez ("Will i Grace") i Jen Van Epps ("Cowboy Bebop").

Wśród ekipy "M3GAN 2.0" jest wielu twórców stykających się z serią po raz pierwszy, w tym operator Toby Oliver ("Uciekaj!"), scenografka Tracey Collins, kostiumografka Jeriana San Juan ("Halston") i kompozytor Chris Bacon ("Heretic").

Wielki hit kasowy

"M3GAN" przy 12-milionowym budżecie zarobiła w kinach na całym świecie 180 milionów dolarów. Zebrała także znakomite recenzje (93 proc. pozytywnych opinii krytyków na portalu RottenTomatoes).