Widzowie będą mogli oglądać poszczególne części "Harry'ego Pottera" od 28 czerwca do końca sierpnia w repertuarze kin sieci Multikino.

10 miliardów wpływów na świecie

Seria filmów "Harry Potter" to kultowa ekranizacja bestsellerowych powieści J.K. Rowling, która przenosi widzów do magicznego świata Hogwartu, czarodziejów i niezwykłych przygód. Od premiery pierwszej części, "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", filmy zdobyły serca milionów fanów na całym świecie, i zarobiły miliardy dolarów. Konkretnie, wliczając osiem filmów o Harrym Potterze i trzy z cyklu "Fantastyczne Bestie", cała franczyza przyniosła wpływy rzędu 10 miliardów dolarów.

Sentymentalny powrót do dzieciństwa

Wiadomo już, że trwają prace nad serialem o Harrym Potterze. Jednak nie jest tajemnicą, że najwierniejsi fani szczególnie cenią możliwość przeżycia tej historii na nowo w kinie – na wielkim ekranie magia, efekty specjalne i emocje bohaterów nabierają jeszcze większej siły. Dla wielu fanów powrót do kina z "Harrym Potterem" to sentymentalna podróż do dzieciństwa i niezapomniane filmowe doświadczenie.

Szczegółowy harmonogram seansów

Kina sieci Multikino zapraszają na podróż do Hogwartu od 28 czerwca do końca wakacji. Filmy będzie można zobaczyć na wielkim kinowym ekranie we wszystkich multipleksach sieci w Polsce. W każdą sobotę i we wtorek będzie wyświetlana inna część:

28 czerwca i 1 lipca – "Harry Potter i Kamień filozoficzny"

5 i 8 lipca – "Harry Potter i Komnata tajemnic"

12 i 15 lipca – "Harry Potter i Więzień Azkabanu"

19 i 22 lipca – "Harry Potter i Czara Ognia"

26 i 29 lipca – "Harry Potter i Zakon Feniksa"

2 i 5 sierpnia – "Harry Potter i Książę Półkrwi"

9 i 12 sierpnia – "Harry Potter i Insygnia Śmierci, cz. 1"

16 i 19 sierpnia – "Harry Potter i Insygnia Śmierci, cz. 2"

Gdzie nabyć bilety?

Bilety na czerwcowe, lipcowe i sierpniowe pokazy można już nabyć w kasach kin, na stronie internetowej www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.