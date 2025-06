To jednak z najbardziej bolesnych dla kinomanów porażek tego roku. Jak bowiem wytłumaczyć fakt, że takim niewypałem okazuje się film wybitnego reżysera Barry'ego Levinsona z Robertem De Niro, który w dodatku gra nie jedną, lecz dwie role? Gangsterski kryminał "The Alto Knights" poległ w kinach i już po miesiącu trafił do wypożyczalni VOD. Wkrótce potem pojawił się na platformie dostępnej w abonamencie. Gdzie można go obejrzeć?